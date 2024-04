Ultiman detalles para celebración de la fiesta mayor del turismo en Cuba

El destino Jardines del Rey se convierte por estos días en un hervidero de trabajo, con la presencia de medio centenar de organismos, empresas, organizadores y autoridades gubernamentales y partidistas de la provincia, que ultiman detalles para el venidero Primero de Mayo abrir las puertas al mundo, con motivo del inicio de la edición 42 de la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2024), del 1 al 5 de mayo próximo.

Visitas de los distintos niveles de mando del sector turístico perfeccionan cada detalle en esta fase final para que el evento sea referente mundial y marque un hito en el inicio de la recuperación total de un sector muy deprimido en Cuba y el mundo en los últimos años, a causa de la COVID-19.

De ahí que, según los directivos, la Feria devendrá en un encuentro de familia, a partir de que la edición estará dedicada a la América Latina, con las miras puestas en el incremento de viajeros procedentes sobre todo de México, Colombia, Argentina, Brasil y de naciones caribeñas, a la cual Cuba le expondrá un crisol de culturas, con variadas influencias africanas, caribeñas y españolas, además de que el encuentro devendrá en una exhibición de know-how; de innovación y muestra de nuevas tecnologías en el sector.

FITCuba, el evento de carácter profesional más importante de la industria turística en Cuba, es la plataforma ideal para promover las relaciones públicas, gestionar acuerdos, colaboraciones, generar sinergias e impulsar iniciativas turísticas para el desarrollo económico y el bienestar social de los ciudadanos, además de tomarle el pulso al sector, a fin de conocer las perspectivas de la también llamada industria del ocio para el futuro de la Mayor de Las Antillas y, en particular, Jardines del Rey, el destino de más rápido crecimiento en los últimos años.

Jardines del Rey, con grandes potencialidades para el ecoturismo, es el segundo destino de sol y playa en Cuba, solo superado por Varadero, destaca mundialmente por sus hermosos balnearios con aguas verdeazules, el confort de las instalaciones y la excelencia del servicio, cualidades que lo sitúan como segundo destino de sol y playa en Cuba, y entre los más prominentes de la región caribeña.

A inicios de enero del presente año, el prestigioso medio de comunicación estadounidense National Geographic designó a Cuba como el primer destino cultural para visitar en el continente americano durante 2024 año, según muestra hoy en su sitio web oficial.

De igual manera, Playa Pilar, en cayo Guillermo, con aguas azul turquesa, arena blanca y fina, fue reconocido con uno de los premios Travellers’ Choice Best of the Best 2024, otorgados por la conocida plataforma de viajes Tripadvisor y se situó en la oncena posición entre las 25 mejores playas del mundo.

Autoridades turísticas comprobaron la marcha de los preparativos del evento dedicado este año al turismo de sol y playa a efectuarse en la cayería centro-norte cubana, devenido sitio de referencia sumamente atractivo para los turistas que visitan el país.

La celebración de FitCuba deviene oportunidad para el desarrollo turístico en ese destino, con más de 10 000 habitaciones en una veintena de instalaciones hoteleras.