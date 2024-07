Ministro de Economía: Se avanza en la descentralización de competencias, pero no es suficiente

En esta jornada, los diputados analizarán el cumplimiento de tres acuerdos: la descentralización de competencias a los municipios, el trabajo por cuenta propia y las medidas para fortalecer la contabilidad. Igualmente, revisarán el plan de la economía.

Por la tarde, los parlamentarios recibirán un informe de la Contraloría sobre acciones de control del presupuesto, así como la liquidación del mismo en lo que va de año.

El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, señaló que sigue siendo prioridad la producción de alimentos para lograr la sustentabilidad de los municipios. Se identificaron varias empresas que pueden pertenecer al sistema agroalimentario municipal. “Hasta el 25 de junio, se han traspasado o creado 113 empresas para esta instancia”.

Además, comentó el proceso de traspaso y las capacitaciones para la entrega de competencias, realizando talleres para elaborar los planes de autoabastecimiento. “Existen destinos que no se explotan y falta rigurosidad en el control. De manera general, no se logra establecer un balance entre los planes de desarrollo local y los planes de autoabastecimiento”.

El ministro también indicó que, como parte de la descentralización, se crearon nuevas estructuras para la atención del desarrollo territorial y de los actores económicos, aunque reconoció que se debe trabajar para cubrir las plantillas.

El gobernador de Camagüey, al comentar sobre su experiencia, dijo que la preservación del patrimonio estatal es una prioridad.

Señaló que uno de los temas más complejos es la disponibilidad de combustible, pues la distribución a nivel local es insuficiente. “Uno de los avances es la creación de la empresa municipal de comunales, con una situación muy tensa a partir de la descapitalización del sector. Necesitamos nuevos ingresos para preservar a los trabajadores. Hay mucha migración por los bajos salarios”, comentó.

Asimismo, indicó que los servicios necrológicos a nivel local siguen siendo un reto.

Más adelante, el ministro de Economía advirtió que las pérdidas y los créditos vencidos no se traspasan al municipio, sino que se pasan al Grupo Empresarial que hizo el traspaso. Explicó que hay dos empresas que aún no lo han logrado, lo cual se debe a indisciplinas o desconocimiento. Sin embargo, destacó que la empresa municipal nace sana.

Por su parte, Carlos César Torres, del municipio de Pinar del Río, señaló que el proceso de planificación del desarrollo municipal es un desafío que refleja el potencial de los municipios y que se deben tener en cuenta a todos los actores económicos del municipio. “Si los municipios no tienen un sistema empresarial propio, no se puede avanzar en el proceso de descentralización. No se trata de cambiar la estructura por cambiar, sino de cómo lograr capitalizar estas empresas. ¿Cómo se usa el 1%? Esto hay que conducirlo desde el gobierno, sobre todo el tema de la soberanía alimentaria a partir del balance alimentario municipal”, dijo.

El diputado advirtió que sigue siendo un reto cómo lograr el mecanismo de la asignación de recursos a nivel municipal, siendo una asignatura pendiente. “Hay que descentralizar, pero hay que capacitar. Las OSDE tampoco se pueden desentender de esas empresas porque hay un grupo de competencias que no tienen los gobiernos municipales”.

Resaltó que gracias a este proceso, se ha logrado ir reduciendo el déficit fiscal en algunos municipios.