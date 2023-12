Mesa Redonda: corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el 2024

Comparecieron al programa Mesa Redonda el Viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y el Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale para explicar la población las proyecciones para el 2024 para corregir las distorsiones principales de la economía cubana.

Sobre las distorsiones, Gil Fernández explicó que se han señalado con evaluaciones hechas a lo interno de las instituciones y de la economía en general. Las distorsiones identificadas tienen que ver con la canasta familiar normada, el combustible, la electricidad, el transporte y el papel de las Mipymes.

Al referirse a la canasta familiar normada, el Vice Primer Ministro explicó que “esa pretensión de mantener el aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad no es una distribución muy equitativa” porque se mantienen los subsidios a todas las personas por igual, pero no todos tienen la misma capacidad adquisitiva. Esto no significa que se va a quitar la canasta, lo que se pretende es “mover algunos precios y que los subsidios se trasladen a las personas que están en situación de vulnerabilidad y no sean de carácter masivo a todos los productos que se entregan por la canasta familiar normada”.

En lo referente al combustible, Gil Fernández recordó la “escasez que enfrenta el país y lo que le cuesta mantener un nivel de oferta que, evidentemente, no puede venderse subsidiado”. Según él, uno de los principales problemas que tiene la economía “es que lo que vende no cubre los costos para reaprovisionarse”. El combustible se compra con divisas en el mercado externo, y se vende a bajo precio en moneda nacional, “no tenemos todavía un mecanismo interno de convertibilidad que asegure que con esos pesos cubanos se puedan comprar dólares y volver a importar el combustible”.

Sobre el caso de la electricidad, recordó que es necesario “incentivar ese ahorro con determinadas medidas porque cuando hay un consumo que supera una determinada cuantía (lo hemos fijado en los 500 kWh/mes), quienes más consumen también generan determinada afectación para quienes menos consumen pues cuando hay que poner el apagón es para todo el mundo”. La tarifa de electricidad está subsidiada “no solo para los bajos consumidores, sino para quienes tienen consumos más elevados”, y el costo en divisas que implica generar energía “no lo recuperamos con la venta de energía interna en el país”.

Para referirse a las Mipymes, Gil Fernández llamó la atención a los estados de opinión de la población sobre la poca oferta que tiene el Estado y los espacios del mercado en los que no está participando como oferente, “si quieres comprar determinado producto, tienes que acudir a las Mipymes. “Los actores económicos no estatales en la economía tienen una función complementaria, no una función principal”. Reconoció que también se deben implementar correcciones al respecto.

Sobre el transporte, explicó que las tarifas del sector estatal, que están topadas, no cubren los costos de las empresas estatales y por lo que muchas empresas estatales de transportación de pasajeros y de carga están en pérdidas. En este sentido, hizo hincapié en que, del grupo de empresas en pérdidas del país, el 36% es porque tiene precios o tarifas topados.

Agregó que el mercado cambiario es hoy por hoy una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía. “No diseñamos ese mercado cambiario informal o ilegal que está operando en el país, pero todos sabemos, y todo nuestro pueblo conoce, que una parte importante de las divisas que adquieren los actores económicos no estatales, las adquieren en ese mercado cambiario informal”. “Entre las medidas planteadas está recuperar la gestión de las divisas por el Estado, porque parte de lo que nos está pasando hoy, el hecho de que hay menos oferta estatal y más oferta del sector privado, es porque el sector privado, de alguna manera, está adquiriendo esas divisas en el mercado informal, el mercado ilegal, y esas divisas no están entrando al sistema financiero nacional. Por lo tanto, las empresas estatales se están quedando prácticamente sin fuentes de asignación de divisas y ya hay divisa que se está moviendo en ese circuito”.

Entre las medidas para los actores no estatales de la economía, lo primero sería trasladar las facultades de aprobación a los municipios. “Tenemos que acercar la decisión de la evaluación de esos negocios, que son a pequeña escala, a su vínculo con el desarrollo local, territorial, y con las estrategias de desarrollo municipal”. También se revisará la lista de actividades no autorizadas. “No va a haber grandes acotaciones, solo se corregirán algunas cuestiones y se harán precisiones. No hay una gran transformación en la lista de actividades no autorizadas”. Gil Fernández dio a conocer también que se está trabajando en la creación de un instituto “para una atención coherente del sector no estatal de la economía y, después, su vínculo con los organismos de la Administración Central del Estado; el fomento de las políticas, la implementación de determinadas normas”.

Al hablar sobre los impuestos y tributos, el Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, explicó que “el presupuesto y la ampliación de los gastos concebidos en este presupuesto, donde se ha puesto prioridad en sectores básicos como salud, educación, cultura, deporte, conquistas de nuestro proyecto social, muestra cómo va creciendo el gasto como política fiscal de seguir respaldando, aun en estas condiciones, un compromiso histórico de generar y garantizar para nuestro pueblo”. Aseguró que hay ligeros incrementos para respaldar una recuperación de niveles de actividad en estos sectores. También hay indicaciones metodológicas, perfeccionamiento de mecanismos de control, también sobre esos gastos en cada uno de los sectores.

Recordó que hay decisiones que comienzan a implementarse desde el 1ro de enero de 2024 tal como quedaron aprobadas en la ley del presupuesto, que es “la suspensión los incentivos, de las exoneraciones para el pago de los tributos que fueron aprobados con la constitución de los nuevos actores económicos, sea para las cooperativas no agropecuarias o para las micro, pequeñas y medianas empresas. A razón de su constitución, si estas derivaban de una reconversión de un negocio anterior, de una actividad anterior podían disfrutar de un periodo de exención del pago de los tributos de seis meses; y si eran de nueva creación por un periodo de un año”. Además, se ha tomado la decisión de extender a todas las operaciones de comercialización la aplicación de los impuestos sobre ventas y sobre servicio (hasta ahora estaba circunscrito la aplicación de estos tributos solamente a la comercialización minorista de bienes).

Regueiro mencionó que otra de las adecuaciones en temas de impuestos es un incentivo que se realiza con la aplicación del impuesto aduanero o del arancel. “Un incentivo que está dirigido a fomentar las importaciones de bienes intermedios, de insumos, de materias primas que propicien el desarrollo del sector productivo en nuestro país (…) hay una capacidad importadora que debemos estimular en función de que en lugar de productos terminados se hagan importaciones de insumos y de materias primas”. El incentivo consiste en una en una reducción en un 50% del impuesto aduanero, es decir, de la tarifa arancelaria que está establecida actualmente para la importación de esa mercancía.

Por otro lado, explicó que “es necesario incrementar las tarifas arancelarias para la importación de mercancía que son productos nacionales. O sea, que tienen similares en producciones nacionales. Una protección que se realiza a nuestra industria, a la economía nacional. Estamos hablando incluso de mercancías que son rubros exportables. Estamos hablando del tabaco, de las producciones de ron que en los últimos tiempos ha habido una importación considerable fundamentalmente por actores económicos no estatales, pero también en ocasiones por entidades estatales que han importado de estos productos. Y es necesario entonces realizar un incremento que va a ser también inmediato de estos aranceles”. El arancel se maneja con dos categorías, una general y una de nación más favorecida que, dadas nuestras condiciones del comercio, es la que más se aplica, entre un 10 y 5%. Es decir, que la tarifa efectiva viene siendo de un 5%, y la medida concibe incremento de la tarifa general a un 30% y de aplicación efectiva para la nación más favorecida de un 15%”.

Otra medida relacionada con las importaciones se relaciona con las formas de gestión no estatal. Desde agosto del 2022 se reconoció que para las formas de gestión no estatal opera una tasa de cambio donde un dólar es equivalente a 120MN (…) no lo habíamos implementado en relación con el cálculo y pago de los aranceles (…) Esto implica que el valor del arancel tome en cuenta que por cada dólar de importación son 120MN lo que significa esa factura”.

Además, recordó que se prorrogó hasta el 31 de marzo del próximo año los beneficios arancelarios que “favorecen todas las importaciones por personas naturales en su condición de pasajero sea a través de su equipaje acompañado o equipaje no acompañado, incluso los envíos que se les puedan realizar a personas naturales de estas mercancías. Repito, estamos hablando de alimentos, medicamentos y medios o mercancías que son aseo”.

Regueiro Ale informó que “se creó el Comité de Concertación de Precios, asistimos a un proceso de descentralización de los precios dirigido hacia el sector empresarial, centrando en las autoridades del MFP los precios sobre aquellos productos más sensibles para la población, lo cual representa una protección. Pero esos mercados de precios regulados son precisamente los que mayores afectaciones tienen en cuanto al suministro”.

Gil Fernández dijo que el principal objetivo de las medidas que se implementarán es “acelerar el proceso de recuperación económica del país, proteger a las capas de nuestra población que están en situación de mayor vulnerabilidad, alcanzar una distribución más justa y equitativa de las riquezas que tiene el país e incentivar la producción y el trabajo. Y, por esa vía, sostener nuestras conquistas sociales. Más socialismo es lo que estamos buscando (…) Sabemos que algunas medidas pueden acentuar algunas de las problemáticas que tenemos hoy, pero que nos permitirán en el mediano plazo ir corrigiendo las distorsiones y avanzar más aceleradamente en la economía, para bien del pueblo, de todos los cubanos, y para avanzar en nuestro sistema social”.