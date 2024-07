Marrero Cruz informa en el Parlamento sobre nuevo mecanismo para asignación y gestión de divisas

Entre las principales modificaciones que introduce el nuevo mecanismo están:

Todas las transacciones a lo interno de la economía se realizarán en CUP, exceptuando la ZED Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, entidades extranjeras y otras que se aprueben.

Se realizará un proceso de saneamiento de las cuentas en divisas de las entidades estatales.

Se aprobarán esquemas cerrados de financiamiento para los exportadores.

Entre las medidas puntuales aprobadas, Marrero Cruz enumeró las siguientes:

Establecer el pago de aranceles en divisas a las importaciones del

sector no estatal.

Implementar de manera gradual y selectiva los cobros en divisas a

los servicios portuarios.

Aceptar el efectivo en divisas en determinados sectores y

actividades como el turismo.

En el ámbito del redimensionamiento del mercado cambiario, Marrero Cruz mencionó el mercado ilegal de divisas y recordó que en la pasada sesión del Parlamento “nos referimos a que tenemos que ponerle fin, a que desde un país en el extranjero y desde una computadora, se proyecte cuál es la tasa de cambio que debe regir en el país”.

El redimensionamiento lleva una implementación gradual, explicó, “ir reduciendo la brecha cambiaria en la economía, administrando los desequilibrios”.

“Ir directo a una nueva tasa de cambio traería una devaluación del peso y un efecto no deseado en la inflación, los precios y los bajos salarios. Los análisis realizados indican que, con el propósito de crear condiciones, se deben implementar varias medidas”, explicó.

Esas medidas son recoger el exceso de circulante del peso, avanzar en la dolarización parcial de la economía y en el proceso de bancarización, e incrementar la recaudación tributaria y fiscal.

Otras medidas para dinamizar la economía

Están pendientes de abrir 159 306 cuentas bancarias fiscales. Se han impuesto 1 831 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo.

El primer ministro llamó la atención sobre el hecho de que sigue siendo baja la aplicación del pago digital en los mercados agropecuarios, y en aquellos donde existe no se incentiva su uso. Informó que los bancos han ejecutado acciones de enfrentamiento, como bloqueos de cuentas y suspensión de los servicios bancarios.

Al abordar los subsidios en el presupuesto estatal de 2024, apuntó que están en orden de los 63 000 millones de pesos, que en torno al 80% se concentran principalmente en los productos de la canasta familiar normada y en los que se otorgan a la Unión Nacional Eléctrica.

Refirió que se incrementó la tarifa eléctrica en un 25% a los consumidores de más de 500 kWh, pero ello no ha tenido el resultado esperado en el ahorro y se estudian nuevas medidas.

Informó que se trabaja en la actualización del costo de la canasta familiar normada y reiteró que la implementación del programa de estabilización macroeconómica es vital para impulsar la economía.

Otro objetivo del programa es incrementar y diversificar los ingresos externos del país. Se han aprobado nuevos esquemas de autofinanciamiento en divisas en:

Producción de acero.

Comercialización de equipos electrodomésticos y de eficiencia energética.

Reactivar los servicios técnicos a la población, la industria ligera y la química.

Fomentar la exportación de miel y carbón vegetal.

Promover la producción de granos.

Paralelamente, se analizan otras propuestas.

Sobre el monopolio del comercio exterior, el primer ministro dijo que se evaluaron los resultados de las operaciones de exportación o importación a las FGNE.

Según Marrero Cruz, se decidió cerrar esta facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar a las FGNE por bajo nivel de actividad y mal funcionamiento.

En esta área, entre otras medidas, se aprobó:

Ordenar las nomenclaturas de importación y exportación.

Condicionar el servicio al certifico de no adeudo fiscal.

Implementar los cobros y pagos de las FGNE desde cuentas en bancos cubanos.

Declarar el origen de los fondos de las FGNE.

En cuanto a los proyectos de inversión extranjera, el primer ministro informó que se gestionan proyectos que tributarán a la producción de cerdo, pollo, ganado vacuno y bufalino; frijoles, arroz, maíz, soya, café, carbón vegetal y productos agrícolas industrializados y sus derivados.

Reafirmó que la inversión extranjera es componente fundamental para el desarrollo económico y social. “Persisten problemas objetivos como el bloqueo y subjetivos como la lentitud y falta de respuestas, que por lo general atentan contra los procesos de negociación y disgustan a las contrapartes”, dijo.

Agregó que “para incrementar los ingresos en divisas, requerimos desarrollar negocios mutuamente ventajosos con inversores extranjeros, fomentar nuevas modalidades, considerando, entre otros, negocios con cubanos residentes en el exterior”.

No obstante, aunque “hemos aplicado medidas para flexibilizar los negocios”, aclaró que “ratificamos lo expresado por el General de Ejército, que este país no está ni estará en venta. No cederemos patrimonio ni soberanía”.

Pasando a la cuestión de las cuentas por cobrar vencidas en el exterior, Marrero Cruz precisó que se registra un decrecimiento con respecto al año anterior, pero aun la cifra es elevada (cerca de 303 millones de dólares).

Afirmó que “a nuestros socios, les reiteramos que cumpliremos nuestros compromisos” en dependencia de las posibilidades del país.

(Noticia en construcción)