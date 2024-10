Levantando a Guantánamo

Efemérides ∘ 28 Octubre, 1911Un día como hoy los veteranos de la Guerra de Independencia se dirigieron al gobierno para solicitar la destitución de aquellos funcionarios públicos que durante las guerras por la independencia habían sido enemigos de la Revolución. En el gabinete de Estrada Palma no había un solo emigrado revolucionario, y sí varios connotados autonomistas. Al instaurarse la república, los españoles, delatores y servidores de la metrópoli, conservaron sus propiedades, no fueron molestados y hasta llegaron a ocupar cargos públicos en perjuicio de los verdaderos patriotas. Por ello, en el Manifiesto de los Veteranos se advertía: “Queremos, porque Cuba lo necesita más que ningún otro pueblo, que aquí siempre se execre la traición y se aprecie el patriotismo. Para los cargos de la República ya no deben confundirse los traidores con los patriotas”. ∘ 28 Octubre, 1959 Este día, en vuelo de regreso de Camagüey a La Habana en una avioneta bimotor, Camilo Cienfuegos desapareció en medio de una tormenta. "En el pueblo -dijo Fidel al confirmar su pérdida definitiva después de dos semanas de incesante búsqueda- hay muchos Camilos". "Y Camilo seguirá viviendo en otros hombres como él, seguirá viviendo en los hombres que se inspiren en él. Porque lo único que nosotros podemos pedirle a nuestro pueblo es que, cada vez que la patria se encuentre en una situación difícil, en un momento de peligro, se acuerde de Camilo y cada vez que nuestros compatriotas vean que el camino es largo y difícil se acuerden de Camilo, de lo que hizo, de cómo nunca perdió la fe en los instantes más difíciles y cómo supo hacer grandes proezas".