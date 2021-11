En detalles, reanudación de las clases presenciales en las universidades cubanas

Sánchez Díaz afirmó que se ha estado trabajando para eliminar barreras en el acceso de los jóvenes cubanos a la educación superior, y para facilitar el acceso. Al respecto, dijo que este año, otra de las medidas es que en aquellas carreras que tienen pruebas de aptitud, cuando estas concluyan, si quienes se presentaron son seleccionados, no necesitarán hacer los exámenes de ingreso.

“Se incluyen Periodismo, Relaciones Internacionales y las carreras del arte”, precisó, y recordó que esos procesos ya se iniciaron.

Otra situación novedosa –comentó– es que, con anterioridad, para el curso por encuentros, el cual está muy relacionado con el aumento de las matrículas universitarias existentes en estos momentos, era necesario aprobar obligatoriamente las tres asignaturas de los exámenes: Matemática, Español e Historia, condición que ya se retiró.

Sin embargo, aclaró que “en el curso por encuentros se ingresa de manera libre cuando no hay más aspirantes que plazas. Cuando hay más aspirantes que plazas, las universidades tienen que emplear un instrumento para ordenar. Lo hace la universidad con las características que considere y según considere”.

“Mantenemos la condición de que los estudiantes que tienen resultados relevantes en la enseñanza precedente y que van a eventos o se presentan a concursos, entran de manera directa.

“Los estudiantes de la enseñanza media participan en concursos internacionales, nacionales, provinciales. Todos los ganadores de esos concursos, según su nivel, van a tener posibilidades de acceder a distintas carreras, empezando por los de mayor nivel.

“Por ejemplo, los estudiantes ganadores de eventos internacionales que integran la preselección nacional a esos eventos, pueden pedir la carrera que deseen dentro del área de la ciencia en la que compiten, en la universidad que elijan, incluso. Después, los de concursos nacionales pueden elegir la carrera que desean en su provincia, y los de concursos provinciales, de acuerdo con las condiciones de su provincia, podrán hacerlo”, explicó.

“Es un estímulo al talento. Junto a ello, hemos impulsado la creación de colegios universitarios dentro de las universidades, encargados de preparar a los estudiantes desde el duodécimo grado para acceder a carreras que tienen una demanda importante y que es necesario impulsar, como las de ciencias básicas (Matemática, Física, Química…) o las pedagógicas.

“Esos estudiantes que están en los colegios no realizan pruebas de ingreso, sino que acceden directo a la carrera y, además, al realizar el duodécimo grado en la universidad, tienen una preparación especial para ser más exitosos en la carrera que van a estudiar”, destacó.

El director de Ingreso y Ubicación Laboral del MES afirmó que desde 2020 se ha impulsado, y en 2021 se ha acentuado, que los técnicos medios con mejores resultados puedan ingresar directo a una carrera universitaria. En 2020 se hizo por familias de especialidades, y en 2021 se han ampliado, pues se ha hecho por cada especialidad.

“Este año ofrecimos 100 022 plazas a los jóvenes para carreras universitarias y para técnicos superiores. Podemos decir que el joven que aspire a una plaza en la educación superior la obtendrá, quizá no la carrera a la que aspire, pero existe numéricamente la oportunidad de ingresar en esta enseñanza”, apuntó.

“Hoy tenemos más plazas que aspirantes, así que, incluso, un joven de un año anterior que no ha obtenido plaza podrá acceder a la carrera, respetando el orden de los que participaron en las pruebas de ingreso, los que no aprobaron y los que no se presentan”.