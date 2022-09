El Código de las Familias y su referendo

En su intervención, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, recordó que, tras un año de haber sido constituido el grupo de redacción del Código de las Familias en 2019, esta ha sido una etapa en la que han intervenido muchas personas, todas con la convicción de que se trabaja en un proyecto determinante para la vida de las personas.

También destacó la importancia del proceso de consultas especializadas, a expertos, que tributó a un cambio en el 60 por ciento del contenido de la versión 22 del anteproyecto de Código de las Familias, que fue el que se hizo público en 2021.

Este fue un precedente que se ha asumido como práctica en todas las demás leyes que se han sometido a aprobación posteriormente, por el saldo positivo que dejó. Por ejemplo, agregó, estamos en proceso de consulta especializada del anteproyecto de Ley de Comunicación Social.

Otros momento importantes mencionado por el Ministro de Justicia y que determinaron el contenido final de esta norma jurídica, fueron los análisis realizado por los parlamentarios cubanos en el segundo semestre de 2021, y la aprobación en las sesiones de la asamblea Nacional del documento en consulta como Proyecto de Ley en diciembre de ese año. También el proceso de consulta popular que tuvo lugar entre febrero y abril de 2022, donde participaron más de 6 millones de electores y se realizaron más de 79 mil reuniones. Como resultados de estos debates populares se realizaron nuevos cambios en cerca de la mitad de del texto que ya se había debatido y modificado previamente por el aporte de expertos y diputados. Este es un medidor del aporte popular que ha tenido este proceso, resaltó.

El principal acto comunicacional que ha tenido el Código de las Familias ha sido esta consulta popular a la que se ha convocado a la población. Se ha realizado en tiempos complejos y de muchas limitaciones. Esto ha demostrado la capacidad de diálogo y consenso que encontró el Código en ese proceso comunicacional directo, que es insustituible y que debe mantenerse y defenderse.

“Ha sido un ejercicio complejo, pero muy necesario, pues ha significado llevar los entornos familiares actuales a la norma jurídica, para lograr la protección en materia de igualdad y de no discriminación, y sobre todo proteger la dignidad humana de la personas, que es lo que ha caracterizado el proceso. Haberlo hecho desde miradas diversas, desde la ciencia, desde la multidisciplinariedad, desde los electos culturales de nuestro pueblo, refuerza la calidad del Código de la Familia.

Sobre el referendo legislativo

En la historia de nuestra nación nunca antes se había realizado un referendo legislativo, solo referendos constitucionales. Hoy podemos afirmar que, desde la perspectivas de un código de las familia y teniendo en cuenta las instituciones implicadas en ello, Cuba será el primer país que lo somete a consulta popular. No tiene paralelo en el derecho comparado, explicó Silvera Martínez.

Recordó, sobre la pertinencia de refrendar el Código de las familias la propia constitución dispuso que esta norma debería ser llevado a consulta popular y a referendo, antes de los dos años de aprobada la Constitución de la República.

Si la asamblea lo aprueba como ley ¿qué valor tiene el referendo entonces?

La asamblea en julio de 2022 sometió a votación y aprobó como Ley el Código de las Familia. Es la ley 156 publicada por la Gaceta Oficial. Pero el mandato constitucional del referendo le pone un requisito adicional a esta ley para que tenga pleno efecto jurídico, que es el voto favorable de la mayoría del pueblo. De lo contrario no tendrá efecto legal.

La Asamblea con su aprobación no ha disminuido la potestad constitucional que se le da al pueblo de determinar sobre la aprobación de esta ley, resaltó.

Insistió en que el referendo validará totalmente la vigencia o no del código. Este es un proceso que se ha apegado a las mandatos y prerrogativas que la Constitución da al pueblo.

¿Cómo marcha la organización del referendo?

Por su parte, Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional, explicó que se ha venido trabajando en la activación de toda la estructura electoral, partiendo de las autoridades electorales a nivel de circunscripción, las cuales tomaron ya posesión de sus funciones en acto oficial.

A todas estas estructuras electorales se sumaron personas que las integran como colaboradores, supervisores, los pioneros, y cuando se suman todas estas personas, más las autoridades electorales permanentes, son más de 200 000 personas.

A todos se les ha insertado en un programa de capacitación, agregó, pues no existe precedente de un referendo de este tipo en el país.Se ha trabajado en la preparación de la documentación y del sistema electoral, para garantizar la transparencia y el apego a la legalidad y a los procesos.

Sobre la realización del referendo en el exterior que tiene más de 1000 colegios y 123 circunscripciones, comentó que ya se realizó la prueba dinámica, y el 18 de septiembre se realizarán las votaciones. Resaltó que durante la consulta popular se pudo poner a prueba la entrada de datos al sistema y el funcionamiento de las estructuras creadas.

Mientras, en Cuba la prueba dinámica se realizará el 18 y las votaciones el 25 de septiembre.

Un paso electoral importante es la publicación y verificación de las listas electorales, las que se hicieron públicas desde el 15 de agosto, y sobre las que se realizó un proceso de actualización y verificación.

En la recta final

Para el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la comisión redactora del código, estamos en la recta final de un largo proceso de construcción de una norma, que se ha construido no solo desde el derecho, sino desde el pueblo. Lo que le da un alto grado de legitimidad y le da una singularidad pues es el primero y único que será sometido a referendo popular, llamando la atención de juristas y prestigiosas universidades en el mundo.

Llama la atención sobre todo que se construya el estatuto jurídico de las familias no solo desde el Parlamento, como aconteció el 22 de julio cuando se aprobó el Código de las Familias, sino que se construye y se valida, y no entrará en vigor hasta tanto no sea ratificado por el pueblo.

Esto es algo trascendental, pero además muy importante. Pues ejercer el derecho al voto es un derecho, pero también es un deber cívico, que adquiere un plus aquí pues se trata de un referendo legislativo, en relación a una norma que diseña el estatuto jurídico de las familias, que regula matrimonio, adopción, tutela, apoyos, protección de derechos de personas en discapacidad, de las personas mayores, etc. Es un código que va a diseñar y establecer las pautas esenciales con carácter de posteridad del estatuto jurídico y las normas que protegerán a las familias.

Resaltó que los que ejercerán el derecho al voto el 25 de septiembre vivirán un día histórico para la nación, pues de ese resultado depende cómo diseñaremos las familias de los próximos 40 y 50 años.

Por eso es importante que los jóvenes y especialmente los arribantes, que ejercen por primera vez el derecho al voto, entiendan la importancia y la trascendencia del acto que realizarán, acotó.

Invitó a todos los cubanos y cubanas a leer de nuevo el Código de las Familias, ajenos a las redes sociales, a los estereotipos, a las influencias externas, y si tienen dudas que pregunten, se asesoren.

Hay que leer el código de las familias no solo con los ojos, sino también con el corazón Los ojos a veces se equivocan, pero el corazón nunca falla, concluyó.