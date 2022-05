Díaz-Canel: La solidaridad no se puede bloquear

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la clausura del Encuentro Internacional de Solidaridad en el que participan 1 077 delegados de 60 países, señaló algunas de las líneas centrales de la política cubana y denunció la agresión permanente de Estados Unidos.

Cuba nunca olvidará este día ni a quienes vinieron a acompañarnos en la primera celebración del 1ro. de mayo, bajo las muy difíciles condiciones en que la pandemia de COVID-19 ha dejado al mundo de los trabajadores en todas las latitudes, dijo el Jefe de Estado.

Explicó a los representantes de los movimientos de solidaridad las consecuencias sobre nuestro país del arreciamiento del bloqueo del Gobierno de EE. UU. desde mediados de 2019, y que se agudizó aún más en medio del impacto de la COVID-19.

El gobierno de Estados Unidos declara a diario que los derechos humanos de nuestro pueblo son la prioridad en su política hacia Cuba. Al mismo tiempo, pretende provocar deliberadamente el colapso de la economía de todo un país poniendo en peligro el sustento cotidiano de su población, denunció.

Se trata de una política fallida y que volverá a fracasar en su propósito de derrocar a la Revolución y tratar una vez más de forzar a nuestro pueblo y gobierno a desistir en el empeño de construir un proyecto de justicia y bienestar para todos.

El diseño de Estados Unidos sigue siendo el de ejercer la máxima presión, para generar desestabilización y, con el respaldo de sus operaciones de desinformación, responsabilizar a nuestro gobierno por el impacto de las medidas inhumanas de cerco económico y financiero, agregó.

Además, insistió en que es una política falaz y violatoria de los derechos humanos y el Derecho Internacional. «Una vez más, la vamos a superar y saldremos adelante, fortalecidos con la resistencia creativa, el talento, la inteligencia, la audacia y el valor, con la fe en la victoria», añadió.

Foto: José Manuel Correa

La protección de los derechos humanos en #Cuba confirma hoy las cifras de lo posible para un sistema social asediado que emula a las legislaciones y prácticas más avanzadas para su preservación.

Cuba no esconde sus carencias, sus colas, sus dolorosas escaseces, entre otras cosas, porque NO son frutos de la incapacidad del estado socialista, como gritan sus enemigos. Por mucha responsabilidad que tengamos los revolucionarios en los errores de la construcción socialista, no hay modo de negar que el más grande obstáculo a nuestro desarrollo es el bloqueo y su efecto, múltiple y diverso, como parte de una guerra prolongada, asimétrica, puntualizó.

¿Qué hacer?, se preguntó y añadió: «No doblegarnos ni rendirnos jamás. Esa convicción la asumen con todo sentido de continuidad las generaciones que nacidas con y después de la Revolución van asumiendo las principales responsabilidades en todos los ámbitos de nuestra sociedad».

Ratificamos el reconocimiento y defensa de nuestras esencias: la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz, la eficiencia económica, la seguridad y las conquistas de justicia social: ¡el Socialismo!, dijo.

El Presidente señaló que «seguramente hoy, como siempre al final de cada acto de celebración de los trabajadores cubanos, nos daremos las manos para cantar ARRIBA LOS POBRES DEL MUNDO… Aquí estamos los pobres del mundo, pero EMPODERADOS, como no nos quieren los imperialistas.

«Seguimos siendo el mal ejemplo al que tanto temen los privilegiados de las sociedades clasistas, los empeñados de siempre en que un mundo mejor NO sea posible».

«Tenemos el deber de informarles que los empeñados de siempre en conquistar toda la justicia, seguiremos peleando porque Un Mundo Mejor sea posible», agregó.

«Ayer, nuestro pueblo lanzó un fuerte mensaje al mundo. En todas las plazas del país y en nuestra emblemática Plaza de la Revolución José Martí, decenas, cientos de miles de personas desfilaron con un mensaje: #CubaViveYTrabaja

Foto: José Manuel Correa

«La solidaridad no se puede bloquear como los insumos, alimentos, medicinas o incluso el oxígeno, que los imperialistas nos negaron en el peor momento de la pandemia.

«La solidaridad sólo reconoce necesidades y demandas humanas y coloca a quienes la dan y la reciben en el escalón más alto de nuestra especie. Ella seguirá siendo un arma indestructible de lucha y al mismo tiempo, un mensaje permanente e inagotable de paz, imposible de acallar», concluyó.