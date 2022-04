Díaz-Canel a Evo Morales: “Muy contento de que estés aquí”

En compañía del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, así como de Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), el dignatario agradeció al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia por su presencia en la trigésimo tercera Feria Internacional del Libro de La Habana, la cual gana en importancia, valoró el mandatario, por “el libro que vas a presentar”.

Díaz-Canel Bermúdez estaba haciendo alusión al texto “Evo: Operación Rescate: Una trama geopolítica en 365 días”, cuyo autor es Alfredo Serrano Mancilla -Director Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)-, en cuyas páginas se cuenta sobre la difícil saga que tuvo lugar para sacar con vida a Evo del país sureño, tras el golpe de Estado del 2019.

“Te hemos visto muy activo con todo el movimiento del MAS (Movimiento al Socialismo), y en todo el trabajo con la población, apoyando además el proceso boliviano”, dijo Díaz-Canel Bermúdez al líder indigenista, a quien, además, expresó: “Para nosotros y para el pueblo cubano ha resultado de mucha inspiración que el pueblo boliviano haya rescatado la democracia, su proceso en la oposición al golpe”.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dijo al amigo: “Nosotros hemos recibido del gobierno boliviano muestras de afecto, de apoyo”. Y al visitante, en particular, comentó: “A ti te tenemos que agradecer constantemente -te seguimos en Twitter- todas las expresiones de apoyo a la Revolución cubana”.

Sobre el actual momento que vive la Mayor de las Antillas, impactada por un bloqueo imperial y recrudecido, sobre el hecho heroico que significa haber controlado la epidemia de COVID-19 “a partir de nuestras propias vacunas”, habló también el mandatario anfitrión. E hizo referencia a un planeta que sufre conflictos bélicos, escenario complejo en medio del cual Cuba, explicó Díaz-Canel Bermúdez, actualiza constantemente su Estrategia Económica y Social.

De la ofensiva mediática que aplica el imperialismo contra los procesos progresistas en Latinoamérica, y de la maquinaria con que cuenta para ello, reflexionó el Jefe de Estado, quien compartió con el líder boliviano su certeza acerca del valor que hay en trabajar todos los días:

“Trabajando todos los días, afirmó, se superan las adversidades, convencidos de que lo tenemos que hacer por nosotros mismos”.

Una lección inolvidable: no claudicar

Poco antes de ser recibido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, accedió a conversar con un equipo de periodistas de la Presidencia.

En el Palacio de la Revolución, ante la interrogante de cómo se siente por esta visita a la Isla, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia habló de estar “muy contento de estar nuevamente en Cuba, visitando al presidente, al pueblo cubano, revolucionario”.

“Llegar a Cuba siempre da mucha fuerza, mucha energía”, destacó Evo Morales, para quien el país caribeño representa “la lucha por la vida, por la unidad –esa unidad que es “un legado de Fidel, de Hugo (Chávez), de nuestros mártires como Martí, como Bolívar, como Túpac Katari, de Bolivia”.

El amigo de la Revolución fue enfático: “Estoy muy contento de estar acá”; y dijo: “Mi respeto, mi admiración al pueblo cubano, pueblo revolucionario”.

Sobre su asistencia a la trigésimo tercera Feria Internacional del Libro de La Habana, y sobre el texto que vino a presentar, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia comentó que llegó invitado para mostrar dicha obra junto a su autor, “para expresar cómo el golpe del imperio por el litio es un golpe al movimiento indígena, al movimiento social; es un golpe a nuestro modelo económico”.

Evo denunció que “en corto tiempo demostramos que es posible otra Bolivia, que otro mundo es posible, y el imperio no acepta que los movimientos sociales a la cabeza de los movimientos indígenas puedan cambiar la situación económica, social de Bolivia”.

“Eso -añadió- lo explicaremos en detalles en la presentación del libro, pero también el libro ha sido para que nunca más haya un golpe de Estado”.

Usted visitó en la mañana de este sábado el Centro Fidel Castro Ruz. ¿Cuáles fueron sus impresiones?

—»Ese Centro de Fidel Castro realmente es impresionante. (…) Fidel es Fidel. No creo que haya en el mundo otro Fidel, y siempre recuerdo, Fidel me enseñó, me dijo: ‘Evo, hay que compartir lo poco que tenemos’ «.

El líder indigenista afirmó: “Hay tantas cosas que comentar de Fidel…”. Y subrayó más adelante: “Gracias a la vida, gracias a la Revolución, tuve la oportunidad de conversar varias veces con Fidel y de aprender bastante de Fidel. Conocer el Centro es para darnos fuerza en la lucha antimperialista”.

Si tuviera que mencionar qué lección le dejó el Comandante en Jefe para la vida y para la lucha como revolucionario, ¿qué nos diría?

—»No claudicar».

El líder del MAS habló de cómo el líder histórico de la Revolución cubana, cuando nació la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), “me llamó y me dijo: Evo, cuida eso. Eso es una liberación de América Latina y el Caribe”.

Aquella, contó, fue una conversación telefónica inolvidable: duró más de media hora; “Fidel estaba feliz, contento”.

Evo confesó estar impresionado por la capacidad solidaria de Fidel, la cual no decreció ni ante el criminal bloqueo sufrido por Cuba. “Ese compromiso –dijo- es un legado para las futuras generaciones: la lucha por la soberanía, por la independencia de los Estados, la libertad y la dignidad junto a nuestra identidad; por eso nuestra generación proclama una América plurinacional, de los pueblos y para los pueblos frente a esa inmoral, criminal doctrina Monroe de América para los americanos”.