Demuestra Mambisa alta respuesta inmunológica en resultados preliminares

Más del 70 % de los voluntarios del estudio clínico con el candidato vacunal anti-COVID-19 Mambisa –desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)– incrementó cuatro veces los títulos anticuerpos contra el SARS-COV-2, destacó el doctor en Ciencias Gerardo Guillén Nieto, director de Investigaciones Biomédicas de esta institución científica, al presentar los resultados preliminares de ese estudio en la jornada de este miércoles, del Congreso Internacional BioHabana 2022.

Precisó que, una vez evaluadas prácticamente todas las muestras de los 1 041 voluntarios del ensayo clínico realizado en convalecientes de la COVID-19 (a la mitad se le administró el inyectable Abdala, y a la otra parte Mambisa, de aplicación nasal, como dosis de refuerzo), los resultados preliminares demuestran que al menos el 80 % de los voluntarios alcanzan los niveles esperados de respuesta inmunológica.

Refirió Guillén Nieto que, además, existen otras decenas de voluntarios, unas 83 muestras evaluadas que, en este momento, no cumplen este criterio, no por no responder al inmunógeno, sino porque ya tienen más del 90 % de la capacidad inhibitoria, y por lo tanto no pueden incrementar un 20 % más.

De las muestras evaluadas, el 96 % tiene un nivel alto de protección y ha recibido los beneficios de Mambisa con la aplicación de esa dosis, agregó.

El directivo del CIGB destacó la importancia de la aplicación de esta dosis para garantizar la protección contra las nuevas variantes del SARS-COV-2, además de que permite una selección de los clones de memoria, que son los clones de alta afinidad que garantizan defensa a largo plazo.

«En el caso del candidato vacunal Mambisa obtuvimos también resultados preliminares de inducción de células de memoria específicas de la mucosa nasal, que es la respuesta que buscamos: la ruptura de la barrera de entrada del virus, lo que permite prever que este inmunógeno puede contribuir a una inmunidad esterilizante, es decir, que no haya solo severidad y sintomatología de la infección, sino que no exista infección ni transmisión, que es uno de los objetivos de las vacunas nasales», puntualizó.

Acerca de las proyecciones de Mambisa, el doctor Guillén Nieto apuntó que el compromiso es, antes de que concluya este primer semestre, presentar el informe final del estudio clínico al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), que es la autoridad regulatoria cubana, para solicitar el Autorizo de Uso de Emergencia.

SISTEMA DE PESQUISA NEONATAL INFANTIX COMENZARÁ UN PROCESO DE VALIDACIÓN A GRAN ESCALA

El sistema de pesquisa neonatal Infantix –único de su tipo en el mundo, desarrollado por el Centro de Neurociencias de Cuba para la detección temprana de trastornos de la audición y la visión en infantes– comenzará un proceso de validación a gran escala, que consiste en una evaluación del rendimiento clínico con una población de 300 niños en el Hospital González Coro, de la capital, lo cual permitirá obtener los valores reales de especificidad y sensibilidad del equipo.

Así lo dijo a Granma Ernesto Velarde Reyes, ingeniero en Telecomunicaciones y uno de los líderes del proyecto, quien explicó que, en febrero de 2019, Infantix obtuvo el registro del Cecmed para realizar pesquisas auditivas. El método de análisis visual fue registrado en abril de 2020, mientras que en enero de este año se obtuvo el registro del módulo de emisiones otoacústicas.