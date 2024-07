Cuba repite como Mejor Destino Cultural del Caribe en los World Travel Awards 2024

En la competencia por el título de Mejor Destino Cultural del Caribe 2024, también fueron nominados otros destinos destacados como Barbados, Bermuda, Jamaica, Martinique, Puerto Rico, St. Kitts y Trinidad. Sin embargo, Cuba logró sobresalir una vez más, consolidando su posición como líder en el ámbito cultural caribeño.

Los World Travel Awards, fundados en 1993, reúnen anualmente a un jurado de expertos en alojamientos y asociados del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo. Estos premios se otorgan tanto a nivel mundial como en ocho niveles regionales internacionales, abarcando una amplia gama de categorías que incluyen hoteles y alojamientos turísticos, destacando lo mejor del sector.

Además de este reconocimiento, Cuba fue premiada por los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2024 de Tripadvisor como el mejor destino cultural del mundo. Este doble reconocimiento por parte de dos de las plataformas más importantes del turismo subraya la importancia y la calidad de la oferta cultural cubana.

Entre los logros culturales más destacados de Cuba se encuentran instituciones emblemáticas como el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, la Casa de las Américas, la Imprenta Nacional, el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Escuela Nacional de Instructores de Arte. Estas instituciones son solo algunos ejemplos de la rica herencia cultural de la isla.

Cuba también cuenta con varios sitios declarados Patrimonios Culturales de la Humanidad por la UNESCO, como La Habana y su sistema de fortificaciones, Trinidad y Valle de los Ingenios, el Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, el Parque Nacional del Desembarco del Granma y el Valle de Viñales. Estos sitios no solo son testigos de la historia cubana, sino también atractivos turísticos de gran relevancia.

Para los visitantes, la escena cultural cubana es fascinante, fusionando la rica herencia afrocubana, la influencia española y la creatividad contemporánea. Las calles, galerías y teatros de la isla reflejan una explosión de expresión artística que se manifiesta en la música, los bailes y otras formas de arte. Además, la gastronomía tradicional, con elementos como el café, la champola, el guarapo y cócteles emblemáticos como el Cuba Libre, el Daiquirí, el Mojito y la Piña Colada, complementan la experiencia cultural única de Cuba.