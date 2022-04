Convocados por la Revolución de Fidel, nos vemos en la Plaza con Raúl y Díaz-Canel

Un mensaje del líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, a los asistentes al IV Pleno del Comité Central del Partido, que concluyó ayer en el Palacio de la Revolución, fue transmitido por su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien aseguró que Raúl observó los debates y que el 1ro. de Mayo estaría en la Plaza.

Fue la economía el centro de los análisis de la segunda y última jornada de la reunión de la organización partidista. Sobre este tema se insistió en que la empresa estatal socialista requiere de un análisis diferenciado y una transformación profunda basada en una autonomía, responsable, con cuadros proactivos y sensibles, inconformes ante los problemas y con altos valores éticos.

Al respecto, Joel Queipo, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Económico Productivo, dijo que la atención a los actores económicos es profundamente ideológica y resulta trascendental para el presente y futuro de la nación. Agregó que recae en el Partido la capacidad aglutinadora para coordinar y luego exigir por el cumplimiento de las acciones que se diseñan.

El Primer Secretario argumentó que, para comprender la envergadura de los temas debatidos, hay que tener en cuenta el contexto en que nos desarrollamos: un mundo en el que se pretende construir una hegemonía –la de EE. UU.– y en el cual se desata una perversa guerra comunicacional que provoca enajenación.

Detalló Díaz-Canel que, a los efectos, ya dañinos, de la pandemia, el bloqueo recrudecido ha tenido un impacto social, y convocó a hablar más al respecto, a comunicar mejor y a ponerle rostro a esa política y a los daños que genera en las familias cubanas, en los niños, niñas y jóvenes.

Aseguró que este 1ro. de Mayo será el más bello cuadro de una epopeya que ya tiene 63 años de resistencia no pasiva, no acomodada, no derrotista. Vamos a pintar juntos el paisaje de la unidad y de la continuidad, el paisaje de una Revolución en el poder.