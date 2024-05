¿Cómo se regula la importación de equipos eléctricos a Cuba?

Las personas naturales se rigen por la resolución 175 de 2022 de la Aduana General de la República, que establece la cantidad de equipos y los precios referenciales de costo.

“Hasta el momento, estos no deben cumplir las normas de tropicalización ni de eficiencia energética. Para importar estos equipos, no se requieren permisos técnicos, ni pasar por el proceso de homologación. Es bueno aclarar a la población que las normas anteriores (235 y 236) no inciden en sus importaciones de carácter no comercial”, señaló el director de normalización y evaluación energética de la Onure.

“Actualmente, para la población no se regula la importación de equipos atendiendo a su eficiencia energética, teniendo en cuenta, entre otros factores, el proceso de rápido despacho en la aduana”, dijo, pero agregó que se harán acciones para contribuir a que esos equipos que entran al país sean energéticamente eficientes y no complejicen aún más la situación del SEN.

Los requerimientos se centrarán, sobre todo, en la potencia y las características técnicas de eficiencia energética, principalmente en equipos de alto consumo como lo de refrigeración, climatización y cocción.