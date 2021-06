Agresividad recrudecida del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

En un encuentro virtual internacional contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos (EE.UU.) a Cuba, la funcionaria subrayó que se quiere negar el derecho de los pueblos a construir y desarrollar un modelo alternativo al que pretenden imponer las fuerzas dominantes más egoístas del mundo.



Destacó que en medio de la pandemia de COVID-19, cuando la humanidad se concentra en cómo sobrevivir, es sorprendente que no se haya apagado la solidaridad con Cuba, y agradeció a los amigos y personas que en todos los continentes manifiestan su rechazo al criminal cerco estadounidense.



Tablada hizo referencia al monumental desafío del pueblo cubano frente a Estados Unidos, potencia para la cual no es aceptable un proyecto soberano, independiente y socialista.

Las fuerzas más reaccionarias convencieron a Donald Trump de que el bloqueo a Cuba no había triunfado por no aplicarse a su máxima capacidad, y la política fue hacer el mayor daño posible en el menor tiempo posible; pero no vencieron ni lo harán, porque el pueblo cubano ha demostrado su capacidad de resistencia, aseguró.



La funcionaria denunció que en Cuba hoy faltan medicamentos no solo por no comprarlos en EE.UU. sino por la persecución y guerra feroz desatada contra proveedores, impidiendo la adquisición de insumos para medicinas que pueden fabricarse nacionalmente, situación que inclusive retrasa la producción de vacunas propias anti-COVID-19.



Ratificó la ilegalidad y extraterritorialidad del bloqueo norteamericano, citando como ejemplos los bancos que han cerrado cuentas de Cuba porque Estados Unidos los puede multar.



Nadie imaginó que seis meses después de asumir la presidencia Joe Biden se mantengan las inhumanas medidas contra Cuba implantadas por su antecesor, remarcó Tablada.

Por el contrario, continuó, se incluyó a Cuba en lista espuria de países que no combaten el terrorismo, lo cual le sirve de cobertura al gobierno estadounidense para justificar su agresividad contra la nación antillana.

Tablada concluyó su intervención afirmando: si a Estados Unidos le preocuparan en verdad los derechos humanos en Cuba, hubiese eliminado o aliviado el bloqueo.

La cita virtual es habitual espacio que el 17 de cada mes dedica el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos a la denuncia pública del bloqueo norteamericano, en esta oportunidad a pocos días de la votación en las Naciones Unidas de una resolución cubana contra la genocida política, el próximo día 23.