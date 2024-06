África es parte indisoluble de la identidad cubana

Efemérides ∘ 11 Junio, 1856 Profesor, compositor y pianista, después de su formación y desarrollo europeo hizo su primer viaje a nuestro país en 1882 y lo repitió el año siguiente para radicarse definitivamente entre nosotros. En 1885 fundó el Conservatorio de su nombre que luego se denominaría Nacional. No estuvo ajeno a las luchas por la independencia de Cuba y desde la emigración contribuyó a la recolecta de fondos. Terminado el conflicto bélico regresó. Compuso zarzuelas, piezas para canto y piano, himnos, óperas. Entre sus composiciones más representativas figuran Capricho humano, Concierto, Suite, Actea e Icaona. ∘ 11 Junio, 1868 La música de nuestro Himno Nacional fue compuesta por Perucho Figueredo en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1867. Fue interpretada por primera vez en público en las fiestas religiosas del Corpus Christie el 11 de junio de 1868, en presencia del Gobernador Militar de la Plaza, coronel Julián Udaeta. La marcha fue ejecutada dentro de la iglesia, bajo la intensa emoción patriótica de los revolucionarios que salieron detrás de la banda en procesión, escuchando aquellos aires inmortales. El coronel Udaeta no se llevó a engaño. Comprendió de inmediato que se trataba de un himno guerrero, y esa misma noche hizo llamar a su presencia al maestro Manuel Muñoz Cedeño, que había instrumentado la marcha y era el director de la banda, y este, cumpliendo instrucciones de Figueredo, explicó al militar español que él se había concretado a ejecutar la música que le había sido entregada para tal ocasión. Udaeta llamó a Figueredo para espetarle la acusación que ya había hecho a Muñoz. "Señor Gobernador, no me equivoco al asegurar, como aseguro, que no es usted músico. Por lo tanto, nada lo autoriza a usted para decirme que ese es un canto patriota", le expresó Figueredo. Udaeta le contestó: "Dice usted bien; no soy músico, pero tenga la seguridad de que no me engañó. Puede usted retirarse con esa certidumbre". ∘ 11 Junio, 1896Toda la noche se mantuvo el fuego de las guerrillas a la columna sitiada de Jiménez Castellanos. A las seis de la mañana, cuando el General en Jefe con el grueso de sus hombres marcha en dirección del enemigo, se le informa que una columna española de aproximadamente 1 000 efectivos reforzó antes de las primeras luces. La fuerza mayor para enfrentarla al enemigo es la de caballería. Sin embargo, inexplicablemente, y después de recibir a Gómez con un fuego vivo, emprende la retirada por el camino real. Son 3 000 contra 450 y abandonan el campo de batalla vertiginosamente. Gómez envía tras de los huidizos una veintena de hombres para que los tiroteen hasta la misma ciudad agramontina si es posible. ∘ 11 Junio, 1967De la vega de tabaco fue a la ciudad a buscar trabajo como peón de albañil para escapar del ambiente de dificultades económicas en que nació y creció. Repudió como la mayoría del pueblo cubano el golpe del 10 de marzo y la tiranía de Batista. Se incorporó a la lucha armada de la Sierra Maestra, donde se le conocería con el nombre de Pinares. Fue jefe del pelotón de retaguardia de la columna invasora "Antonio Maceo", al mando de Camilo Cienfuegos, quien lo ascendió a Comandante. En 1966, al llamado del Che partió a Bolivia y se convirtió en el combatiente Marcos. Murió en el cumplimiento de una misión internacionalista junto al guerrillero boliviano Casildo Condoni Vargas (Víctor).