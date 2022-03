Aduana: ¿Qué nuevas normas deben tener en cuenta los viajeros?

Yamila Martínez Morales, directora general de Procesos Aduaneros, apuntó que la Aduana, como parte de este proceso, trabajó en una normativa que actualiza el tratamiento para la importación o exportación temporal de bienes por los viajeros a su entrada o salida del país, lo cual constituye una facilidad.

“Como se ha explicado en otras ocasiones, se define como parte de nuestra misión, dirigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan el tráfico internacional de mercancías, viajeros y los medios que los transportan”, afirmó la funcionaria.

Se refirió al concepto de importación o exportación temporal, que es el tratamiento aduanero que permite importar o exportar bienes con suspensión total o parcial de los derechos y los impuestos (esto significa que no se paga por esta facilidad).

Precisó que esas mercancías deben estar destinadas para un propósito específico y deben ser reexportadas o reimportadas dentro de un plazo determinado, sin que hubieran sufrido una modificación, excepto su depreciación normal. “Es una condición necesaria para gozar de la facilidad, que los medios sean retornados a su lugar de origen”, dijo.

“Este tratamiento no es exclusivo de nuestro país y está refrendado en acuerdos y convenios internacionales de los que Cuba es signataria, como el Acuerdo para la Importación de Objetos de Carácter Educativo, Científico y Cultural (1952); el Convenio aduanero relativo a la Importación temporal de material profesional (1963), y la Convención aduanera sobre las facilidades aduaneras para la importación de mercancías destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria, congreso o una manifestación similar (1962).

“Generalmente, las mercancías objeto de este tratamiento son materiales profesionales, como herramientas de montaje, comprobación, reparación de máquinas, equipos específicos con fines científicos, instrumentos y equipos empleados por artistas, conferencistas, deportistas, etc”, explicó la directora general de Procesos Aduaneros.

Actualmente –precisó– está vigente la Resolución 47/2003 del jefe de la Aduana General de la República, que aprobó y puso en vigor el modelo de declaración de valor o de operación temporal sin carácter comercial, para el uso de pasajeros cuando importan o exportan bienes de forma temporal.

“A partir de las experiencias obtenidas con la aplicación de esa resolución, se realizó un análisis integral considerando necesario atemperar nuestra norma, atendiendo al tratamiento internacional de esta facilidad.

“Dentro de los elementos identificados en el estudio, no se establecía el tratamiento a seguir para la importación de un bien de forma temporal. No se definía cuando se acepta o no la Declaración de operación temporal de bienes, y no se establecía qué bienes pueden importarse o exportarse temporalmente y dónde presentar la solicitud.

“Por todas estas razones, se elaboró este proyecto de norma que responde a las exigencias del tráfico internacional de viajeros y es una práctica habitual en todas las aduanas, que los viajeros presenten su solicitud durante el control aduanero a la entrada o salida del país”, añadió Martínez Morales.

Según la funcionaria, los aspectos más representativos de la nueva norma que se presenta son:

–La solicitud de la facilidad es realizada por los viajeros ante la autoridad aduanera en el momento de su paso por la frontera.

–La aduana va a realizar una evaluación expedita de esa solicitud considerando que la persona no haya presentado incumplimiento de la normativa aduanera, y que la facilidad no constituya una forma de intentar evadir el pago de los impuestos aduaneros.

–La vigencia de la facilidad se otorga en correspondencia con el tiempo de permanencia del pasajero en el territorio nacional o en el extranjero, según corresponda. Esta puede ser prorrogada a solicitud del viajero.

–Se establece que todo bien o artículo puede importarse o exportarse temporalmente siempre que:

No constituyan efectos personales No se encuentren expresamente prohibidas su importación o exportación o sujetas a requisitos especiales No estén sujetos a un procedimiento por infracción administrativa aduanera. No sean de fácil descomposición u objeto de consumo.

Esta facilidad –dijo la directora general de Procesos Aduaneros– se otorga a condición de que los bienes sean reexportados o reimportados y no sean cedidos sin previa autorización de la Aduana.

“Los viajeros, a su salida o entrada, están en el deber de presentarse ante la aduana para dar cumplimiento a la facilidad, (de reexportar o reimportar el bien o bienes que fueron autorizados, según corresponda). En caso de su incumplimiento, deberán responder por la misma, pudiendo considerarse una infracción administrativa”, añadió.

Casi al concluir, destacó que para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta norma, la aduana dispone de un sistema automatizado para el control del bien objeto de la facilidad tanto a su entrada o salida al territorio nacional, por cualquier punto de frontera del país, simplificando y agilizando este proceso, lo que posibilita una disminución del tiempo de estancia de los viajeros en los salones de aduana y, consecuentemente, la reducción de documentos.

Para dar cumplimiento a estos trámites se habilitaron en los salones de salida, oficinas de aduanas, previas al chequeo migratorio, en el Aeropuerto Internacional José Martí.