Mesa Redonda especial con el presidente: Actualizan situación en Cuba tras el paso de huracán Melissa

La primera secretaria del PCC en la provincia Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, informó mediante videoconferencia en la Mesa Redonda que, tras el paso del intenso huracán Melissa, el trabajo actual se concentra en tres elementos fundamentales, aun cuando no se ha decretado la fase recuperativa, debido a los riesgos que aún se mantienen.

La protección a la población es indispensable y prioritaria, enfocándose no solo en los más de 126 000 granmenses que se encuentran protegidos en instituciones estatales o al resguardo de familias, amigos y vecinos, sino también en el monitoreo permanente de las crecidas de los ríos.

“En la provincia, la protección de la población se ha convertido en un imperativo que impone una dinámica diferente y muy particular desde hoy”, dijo. Como resultado preliminar, se ha evaluado que los municipios mayormente afectados son Bartolomé Masó, Guisa, Yara, Buey Arriba, Campechuela, Niquero y Bayamo. Aunque los 13 municipios fueron impactados por fuertes lluvias y rachas de viento muy fuertes, estos concentran la mayor parte de las afectaciones.

Embalses y ríos bajo vigilancia continua

Un elemento crucial es la situación de los embalses, que actualmente se encuentran al 74% de su capacidad. Cinco de ellos ya están vertiendo agua, con un monitoreo constante desde Santiago de Cuba. La presa Cauto del Paso, con un vertimiento de 900 metros cúbicos por segundo y posibilidad de incremento, requiere una atención especial.

“El sistema de recursos hidráulicos mantiene una movilización total para seguir esta situación”, explicó la dirigente partidista.

Todos los ríos de la provincia, incluidos el Cauto y Arroyo Hondo, han desbordado sus causes, agregó. “Las principales imágenes difundidas en medios y redes sociales pertenecen a Granma, y muchos pobladores afirman no haber visto algo similar ni siquiera durante el ciclón Flora. Esto constituye un peligro potencial, con municipios incomunicados como Río Cauto, así como inundaciones que representan el mayor peligro actual. Las brigadas de rescate y salvamento han trabajado para rescatar a 50 pobladores en municipios como Yara, Cauto Cristo, Jiguaní y el propio Bayamo”.

En un segundo orden, se trabaja para restablecer paulatinamente todos los servicios y avanzar hacia un estado de normalidad. Esto incluye todos los servicios, la limpieza y el embellecimiento, con una movilización general desde hoy. Bajo la premisa del eslogan “Con todas las manos”, se avanza con el apoyo solidario de otras partes del país para restablecer y dejar la provincia más bonita, bella e higiénica.

Daños preliminares cuantificados: Similitud con el huracán Sandy

Preliminarmente, los daños cuantificados hasta el momento revelan que Melissa tuvo una similitud con el huracán Sandy en Santiago de Cuba, siendo denominado «el leñador» por la gran cantidad de árboles derribados, principalmente en Bayamo, pero también en prácticamente todos los municipios. También se reportan afectaciones en cables eléctricos, postes, techos parciales y totales, y cables de telecomunicaciones.

Un problema que se atiende en estos momentos son los municipios desconectados por cortes en la fibra óptica. En cuanto a los parques fotovoltaicos, las afectaciones fueron mínimas: en el de la Sabana solo se dañó una mesa y un panel, y en el de la Tapia, 17 paneles, contando ya con los recursos para su sustitución y reincorporación al servicio.

Preparados para la fase recuperativa

La provincia se mantiene identificando daños y preparada para la fase recuperativa una vez que se declare. Las oficinas de trámites en los 136 consejos populares ya cuentan con las planillas necesarias para esta etapa. Asimismo, ya se determinó la venta de una libra de arroz por consumidor a la población.

“El trabajo continúa con unidad, solidaridad y hermandad, valores que han predominado durante estos días, para recuperarse con el optimismo y la esperanza que siempre caracterizan a la Revolución, la cual nunca abandona a ninguno de sus hijos”, concluyó.