Marta Abreu de Estévez: alma, corazón y patriotismo de Santa Clara

✍️📷 Oscar Salabarría Martínez

Este 13 de noviembre, Santa Clara conmemora el aniversario 181 del natalicio de doña Marta Abreu de Estévez, la benefactora y patriota que unió su nombre para siempre al de la ciudad que la vio nacer en 1845.

Más allá de su cuna noble, Marta caminó junto a los más humildes: construyó escuelas en los barrios pobres, levantó el teatro La Caridad y financió obras como el asilo de ancianos y el dispensario médico. Su generosidad no fue un gesto aislado, sino una entrega constante que la convirtió en símbolo del alma santaclareña.

Pero su grandeza mayor fue la patriótica. Desde el exilio, ella y su esposo Luis Estévez, costearon pasajes, municiones y medicamentos para los mambises, y con los seudónimos de Ignacio y Jimaguayú encabezaron la lista de donantes a la Guerra Necesaria. El generalísimo Máximo Gómez lo resumió con claridad: «No saben ustedes… cuál es el verdadero valor de esa señora… se le asignaría el mismo grado que yo ostento: generalísima».

Hoy, cuando Santa Clara y toda la isla la recuerdan a 181 años de su nacimiento, Marta Abreu de Estévez sigue siendo eso: la mujer que entregó a Cuba y a su libertad todo esfuerzo y recurso, y que sigue identificando a la única universidad cubana con nombre de mujer.