Maduro comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur del estado de Nueva York el 5 de enero al mediodía, hora local (17:00 GMT), informó el diario NYT.

El medio indicó que la presencia de la esposa del líder venezolano, Cilia Flores de Maduro, en un Tribunal ubicado en Manhattan está programada para el mismo tiempo. Se espera que durante la audiencia se lean los cargos. El caso será dirigido por el juez Alvin Hellerstein.

Según documentos judiciales, Maduro está acusado de conspiración con fines de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y artefactos explosivos, y conspiración para poseer armas y artefactos explosivos contra EE.UU.

(Tomado de TASS)