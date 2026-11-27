✍️📷Oscar Salabarría

La tarde del 30 de noviembre de 2016, el cortejo fúnebre entró a Villa Clara por el poblado de Cascajal. El pueblo lo sabía: aquel no era un paso cualquiera, sino el regreso del hombre que cincuenta y siete años antes había recorrido aquellas mismas carreteras en sentido contrario, joven y victorioso. Ahora volvía envuelto en una urna de cedro, y Villa Clara entera se aprestó a recibirlo con el corazón apretado pero sin soltar la bandera.

Al anochecer, el armón llegó a la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara. Allí, frente al Memorial que guarda los restos del Guerrillero, entre flores blancas y honores militares, llegaba otra vez el gigante.

No era una llegada cualquiera: era el reencuentro de dos hermanos de armas, el Che y Fidel, bajo la misma estrella que ilumina esta plaza cubanísima, un silencio denso y sagrado lo envolvía todo.

Aquella vigilia fue la lección más honda de la noche: la firmeza de un pueblo que sabe despedir a su líder sin rendirse.

A las siete de la mañana del primero de diciembre, el armón partió del Memorial. El pueblo abrazó el cortejo con banderas y lágrimas contenidas. En el puente de Falcón, Fidel sí pudo pasar esta vez; medio siglo antes la historia le había puesto un atajo, y ahora su gente le devolvía el homenaje con el alma abierta.

No fue un adiós, porque los hombres grandes nunca mueren: fue un ¡hasta Siempre, comandante! que quedó grabado en cada rostro villaclareño. La ausencia física dolío como es natural, pero jamás vencío a su gente ni sus ideas. En cada joven que veló su sueño eterno, en cada bandera que se alzó junto al armón, latía la certeza de que Fidel seguía presente, multiplicado en su pueblo, invicto y eterno.