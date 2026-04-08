Israel lanza ataque masivo y deja decenas de muertos en Líbano, poniendo en riesgo tregua con Irán
El sur de Beirut se encuentra totalmente colapsado este miércoles después del mayor ataque lanzado por Israel desde que comenzó el pasado 2 de marzo su ofensiva contra el Líbano, que ha dejado, según cifras preliminares del Ministerio de Salud, al menos 254 muertos y más de 1.160 heridos.
El ataque ha hecho que Irán cerrara nuevamente el estrecho de Ormuz, reportaron medios de prensa iraníes y occidentales.
Decenas de ambulancias y camiones de bomberos salían de decenas de zonas atacadas en Beirut y sus suburbios. Desde algunas de esas áreas atacadas, que no habían sido alcanzadas anteriormente durante la guerra, salían personas huyendo en unos vehículos visiblemente dañados.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), los ataques israelíes, en los que no hubo un previo aviso de evacuación por parte del Ejército sionista, alcanzaron las zonas de Bir Hassan, Al Rihab, Hay Al Solloum, Al Shiah, Al Choueifat, Aramoun (Al Bayader), Kfoun y Bshamoun al Madaress, todas ellas en el Dahye.
Los aviones israelíes también lanzaron una serie de ataques aéreos contra las zonas de Barbour, Corniche al Mazraa, Ain al Mreisseh y Burj Abi Haidar, dentro de Beirut.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, afirmó que las acciones simultáneas de Israel provocaron “decenas de mártires y cientos de heridos”, como balance inicial.
Decenas de vehículos carbonizados, mezclados con concreto y metal retorcido, llenaban manzanas residenciales enteras. Más de dos horas después de los ataques, los rescatistas buscaban entre los escombros en busca de sobrevivientes, mientras el humo seguía elevándose.
Periodistas de la agencia de noticias AP presentes en el lugar vieron algunos cuerpos en vehículos estacionados en un semáforo y en el suelo.
El departamento, que calificó esta acción de “escalada muy grave”, señaló que ahora la prioridad es “completar las labores de rescate y salvar la vida de quienes aún permanecen atrapados bajo los escombros, así como garantizar la atención médica a todos los heridos, distribuyéndolos a los hospitales según su estado”.
El ministerio llamó a la población a reducir la congestión de tráfico para dar prioridad a los servicios de rescate y ambulancias.
Las FDI, en una práctica habitual, informaron haber atacado objetivos de Hizbulá.
Según las autoridades libanesas, más de 1 500 civiles han muerto en territorio libanés y 4 800 han sido heridos en los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo.
Agencias reportaron que hubo ataques en Irán y en países árabes del Golfo horas después del anuncio del alto el fuego.
Netanyahu y Trump afirman que alto el fuego no incluye Líbano
Hizbulá había declarado este miércoles que había cesado los ataques contra el norte de Israel y contra las tropas israelíes en Líbano, iniciados tras la agresión contra Irán, en virtud del alto el fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró durante la noche del martes 7 de abril que el alto el fuego que suspendió la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no se aplica al Líbano y el Ejército israelí afirmó que continúa sus operaciones en ese país.
«La batalla en el Líbano continúa y el alto el fuego no incluye al Líbano», declaró el portavoz militar israelí Avichay Adraee, en un comunicado publicado este miércoles, reiterando las órdenes de «evacuación» que causa desplazamiento forzado para la población en amplias zonas del sur del Líbano.
La postura de Israel contradice la del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, un intermediario clave en las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, quien había afirmado que la tregua incluiría al Líbano.
En una breve entrevista telefónica con PBS News Hour, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Líbano no fue incluido en el acuerdo y que «es una escaramuza aparte”.
Irán suspende tránsito por estrecho de Ormuz tras ataques al Líbano
Irán ha vuelto ha suspendido nuevamente la navegación de tanqueros por el estratégico estrecho de Ormuz, según la agencia Fars, en respuesta directa a los intensificados ataques israelíes contra el Líbano.
Según The Wall Street Journal, Irán informó a los mediadores que la reunión en Islamabad con EE.UU. está condicionada a un alto el fuego en el Líbano.
Irán también había advertido a los mediadores que podría revocar su decisión sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.
El WSJ, citando fuentes informadas, dijo que Teherán también confirmó que continuará sus ataques si prosiguen los ataques israelíes contra el Líbano e Irán.
El ejército iraní elogió la resistencia del país frente a Estados Unidos e Israel, afirmando que esto, en última instancia, «los obligó a aceptar las condiciones propuestas por Irán y a rendirse» después de que las tres partes acordaran un alto el fuego de dos semanas.
El cuartel general central del ejército iraní, Khatam al-Anbiya, declaró en un comunicado citado el miércoles por la televisión estatal iraní que se infligieron «pérdidas y bajas extremadamente elevadas», lo que demuestra que Irán puede «poner en su sitio a cualquier enemigo» y «obligarlo a rendirse y retirarse».
“Con desconfianza hacia los enemigos estadounidenses y sionistas, vigilamos todos sus movimientos en la región y, en caso de que cometan otro error, responderemos de una manera más destructiva y letal que antes”, rezaba el comunicado.
El ejército iraní afirmó que gestionará el estrecho de Ormuz de forma «inteligente», insistió en que no representa ninguna amenaza para los países de la región, reafirmó su apoyo al Eje de la Resistencia de Irán e instó a los manifestantes contra la guerra a permanecer en las calles oponiéndose a una mayor escalada.
Presidente libanés: Ataques de Israel desafían esfuerzos de paz
El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió este miércoles que la “masacre” cometida en esta jornada por Israel en diferentes puntos del Líbano, en ataques que han provocado decenas de muertos y cientos de heridos, ignora los esfuerzos encaminados al logro de la paz en Oriente Medio tras el alto el fuego entre EE.UU. e Irán.
“Hoy, Israel vuelve a intensificar su agresión, perpetrando otra masacre que se suma a su oscuro historial, desafiando flagrantemente todos los valores humanos e ignorando todos los esfuerzos encaminados a la desescalada y la estabilidad”, dijo la Presidencia libanesa en un comunicado.
Aoun denunció que “estos ataques bárbaros” ignoran todos los entendimientos alcanzados, en referencia al alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, que entró en vigor en noviembre de 2024, pero que ha sido violado casi a diario desde entonces por las tropas sionistas.
Ante esta nueva escalada, el jefe de Estado libanés responsabilizó “plenamente a Israel de sus consecuencias” y afirmó que estas acciones “solo conducirán a una mayor tensión e inestabilidad en un momento en el que todos necesitamos más que nunca la desescalada y el respeto a los compromisos”.
“Enfatizamos la necesidad de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad para detener estos ataques reiterados y poner fin a este enfoque agresivo que amenaza la seguridad y la estabilidad en la región”, subrayó el mandatario.
Situación “caótica” en hospitales libaneses
Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este miércoles de una gran afluencia de pacientes a varios hospitales del Líbano tras el ataque masivo de Israel en el primer día de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y aseguró que la situación en muchos de los centros es “caótica” a medida que aumenta la afluencia de heridos.
En el Hospital Público Rafik Hariri de Beirut, donde trabajan equipos de MSF, “los pacientes llegan con heridas de metralla y hemorragias graves”, relató en un comunicado el coordinador de emergencias de la ONG en Líbano, Christopher Stokes.
En el Hospital Jabal Amel, en Tiro (sur del país), MSF atendió también a numerosos heridos, incluida una niña que perdió a seis miembros de su familia.
“Una de las familias trasladadas al hospital había regresado a su hogar pocas horas antes de resultar herida, pensando que el alto el fuego estaba en vigor”, denunció Stokes.
MSF aseguró que el personal sanitario libanés también es víctima de la ofensiva, y recordó que en la pasada noche el hospital Hiram, también en Tiro, fue atacado por fuerzas israelíes, causando heridas a varios trabajadores.
“Estos ataques indiscriminados contra zonas densamente pobladas son completamente inaceptables”, subrayó Stokes, quien recordó que centros sanitarios, personal y pacientes deben ser protegidos en un conflicto, y que el desplazamiento forzoso reiterado de la población civil es uncrimen de guerra.
Irán promete respuesta “contundente”
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán ha prometido este miércoles promete “dar una respuesta contundente” si Israel no detiene los ataques contra el Líbano.
La Guardia Revolucionaria Islámica ha condenado la “brutal masacre” perpetrada por Israel en Beirut, en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim.
“Si no cesan de inmediato las agresiones contra nuestro amado Líbano, daremos una respuesta contundente a los malvados agresores de la región”, advirtió el CGRI.
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