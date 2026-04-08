Israel lanza ataque masivo y deja decenas de muertos en Líbano, poniendo en riesgo tregua con Irán

El sur de Beirut se encuentra totalmente colapsado este miércoles después del mayor ataque lanzado por Israel desde que comenzó el pasado 2 de marzo su ofensiva contra el Líbano, que ha dejado, según cifras preliminares del Ministerio de Salud, al menos 254 muertos y más de 1.160 heridos.

El ataque ha hecho que Irán cerrara nuevamente el estrecho de Ormuz, reportaron medios de prensa iraníes y occidentales.

Decenas de ambulancias y camiones de bomberos salían de decenas de zonas atacadas en Beirut y sus suburbios. Desde algunas de esas áreas atacadas, que no habían sido alcanzadas anteriormente durante la guerra, salían personas huyendo en unos vehículos visiblemente dañados.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), los ataques israelíes, en los que no hubo un previo aviso de evacuación por parte del Ejército sionista, alcanzaron las zonas de Bir Hassan, Al Rihab, Hay Al Solloum, Al Shiah, Al Choueifat, Aramoun (Al Bayader), Kfoun y Bshamoun al Madaress, todas ellas en el Dahye.

Los aviones israelíes también lanzaron una serie de ataques aéreos contra las zonas de Barbour, Corniche al Mazraa, Ain al Mreisseh y Burj Abi Haidar, dentro de Beirut.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, afirmó que las acciones simultáneas de Israel provocaron “decenas de mártires y cientos de heridos”, como balance inicial.

Decenas de vehículos carbonizados, mezclados con concreto y metal retorcido, llenaban manzanas residenciales enteras. Más de dos horas después de los ataques, los rescatistas buscaban entre los escombros en busca de sobrevivientes, mientras el humo seguía elevándose.

Periodistas de la agencia de noticias AP presentes en el lugar vieron algunos cuerpos en vehículos estacionados en un semáforo y en el suelo.

El departamento, que calificó esta acción de “escalada muy grave”, señaló que ahora la prioridad es “completar las labores de rescate y salvar la vida de quienes aún permanecen atrapados bajo los escombros, así como garantizar la atención médica a todos los heridos, distribuyéndolos a los hospitales según su estado”.

El ministerio llamó a la población a reducir la congestión de tráfico para dar prioridad a los servicios de rescate y ambulancias.

Las FDI, en una práctica habitual, informaron haber atacado objetivos de Hizbulá.

Según las autoridades libanesas, más de 1 500 civiles han muerto en territorio libanés y 4 800 han sido heridos en los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo.

Agencias reportaron que hubo ataques en Irán y en países árabes del Golfo horas después del anuncio del alto el fuego.