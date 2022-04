México: Oposición frenó la reforma eléctrica promovida por Gobierno de López Obrador

Según La Jornada, la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma eléctrica al no haber alcanzado la mayoría calificada, pues registró 275 votos a favor de los partidos Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México(PVEM), y 223 del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Con esa votación, Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados, no lograron la mayoría cualificada (332) para sacar adelante los cambios en la carta magna. No hubo abstenciones.

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación de al menos el 54% de la electricidad que necesita el mercado, dando ventaja a las compañías estatales sobre las empresas privadas.

Además, incluía considerar el litio un mineral estratégico que solo puede explotar el Estado.

Sin esperar a la votación sobre la reforma eléctrica, el presidente AMLO envió el domingo por la noche al Congreso una propuesta de cambios a la ley minera para garantizar la medida sobre el litio., para su debate este lunes. En este caso, el Gobierno sí cuenta con votos suficientes para sacarla adelante.

La discusión del dictamen de la reforma eléctrica concitó la presencia de los 499 legisladores que tiene actualmente la Cámara.

La Jornada destacó que, como pocas veces, la reforma captó el interés de los ciudadanos. Más de 47 000 personas siguieron el desarrollo de la sesión a través de la plataforma de YouTube.

Durante el debate, el bloque mayoritario y la oposición se acusaron de traición a la patria. Morena y aliados apuntaron que el rechazo a la propuesta por parte de sus adversarios obedecía a que estaban defendiendo los intereses de empresas trasnacionales.

Sus señalamientos estuvieron acompañados de la consigna “la patria se defiende, la patria no se vende”, así como de pancartas en las que de antemano reprocharon el sufragio en contra. “No votar por la reforma eléctrica es ir en contra del pueblo de México”.

Por su parte, los integrantes de la alianza opositora Va por México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática) reiteraron que la reforma atenta contra el medioambiente.

En una prolongada discusión en la que hicieron uso de la tribuna 33 oradores y se registraron incidentes y acusaciones de agresiones verbales que no llegaron a la violencia física, Ignacio Mier, coordinador de Morena, puso en el micrófono un discurso del expresidente Adolfo López Mateos alusivo a la nacionalización de la industria eléctrica.

En él, el exmandatario llamaba a no confiarse porque en años futuros algunos “malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros… Solo un traidor entrega su país a los extranjeros”.

“Subordinarse al dinero y a las empresas extranjeras, como lo hicieron en 2013, es de malos legisladores. No hipotequen su honra, porque no habrá dinero para que la recuperen”, dijo Mier a los legisladores.

“Si hoy votan en favor habremos dado un paso muy importante en beneficio no de un presidente, no de un partido, sino en favor de la sociedad y del país”, enfatizó, pero sus planteamientos no fueron escuchados.

El entendimiento sobre el tema energético se prevé complicado, pero dar claridad legal a un sector sumido en la incertidumbre es una de las demandas de la iniciativa privada y también del Gobierno de Estados Unidos (país de origen de muchos de los inversores en el sector), que ya auguró más litigios en foros tanto nacionales como internacionales.

La actual Ley de la Industria Eléctrica, modificada en 2021 en la misma línea de la reforma constitucional, está recurrida en los tribunales porque, entre otros puntos, prevé la revisión o anulación de contratos ya firmados.