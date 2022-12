Cuba y Barbados: una relación respetuosa, amorosa, ejemplar

BRIDGETOWN.-Hacia Barbados, Cuba tiene un sentimiento especial, porque hay varios hitos en la historia de nuestras relaciones que nos marcan profundamente; uno de ellos fue cuando este país, junto a otras tres naciones caribeñas —Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago— establecieron relaciones diplomáticas con nosotros (el 8 de diciembre de 1972) desafiando totalmente al imperio yanqui.

«Otro momento fue cuando el atentado al avión de Cubana —el 6 de octubre de 1976—, que cayó en aguas de Barbados, y sabemos toda la honra que día a día le hace este pueblo a las víctimas de aquel acto terrorista».

Visiblemente emocionado, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, refería los hondos vínculos entre estas dos Antillas. Fue durante la tarde-noche de este lunes, cuando ambas delegaciones oficiales analizaron, trazaron y decidieron desarrollar acciones que permitan incrementar los vínculos económicos, comerciales, culturales, deportivos, sanitarios, entre otros sectores.

Tras concluir una visita oficial a San Vicente y Las Granadinas, el Jefe de Estado llegó sobre la 1:30 de la tarde al aeropuerto internacional Grantley Adams, de Bridgetown, donde lo esperaba la primera ministra Mía Amor Mottley.

«Todos estos años —agregó Díaz-Canel— han sido de una relación respetuosa, amorosa, ejemplar, de cooperación, de ayuda mutua, de reconocimiento, y eso nos ha permitido avanzar en un grupo de campos, y también, en su momento, como buenos hermanos, nos unió el dolor y nos ayudó el dolor».

En el mismo escenario, Mottley señalaba que la relación entre Barbados y Cuba viene desde muchos antes de establecer relaciones formales, cuando artistas de uno y otro lado establecían contactos y se influenciaban mutuamente, y también cuando muchos barbadenses se iban para Cuba a trabajar en los campos de caña con el sueño de tener una vida mejor.

Pero también —señaló a su gabinete ministerial, reunido en pleno con la delegación cubana—, «nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer a nivel institucional para cumplirle a aquellos líderes del Caribe que tuvieron la valentía de establecer relaciones con Cuba cuando solo México era el único país de la región que lo hacía. Nosotros también tenemos que tener esa valentía en estos momentos difíciles para Cuba y para nuestros otros pueblos del Caribe».

A AVANZAR MÁS EN LAS RELACIONES

Tras su llegada, Díaz-Canel realizó una visita de cortesía a la Presidenta barbadense, Sandra Mason, y luego sostuvo un primer encuentro con la Primer Ministra en su residencia oficial, desde donde ambos se dirigieron al centro de convenciones en el que se sostenía la reunión bilateral.

La delegación de la Mayor de las Antillas está integrada por el miembro del Buró Político y canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, y por los titulares del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, además del presidente de Biocubafarma, Eduardo Martínez Díaz, entre otras personalidades.

En el contexto de su visita oficial a Barbados, Díaz-Canel también participará en la VIII Cumbre CARICOM-Cuba, a celebrarse este martes 6 de diciembre en el contexto de las celebraciones por el 50 Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con estos países, en un primer momento, por las cuatro naciones que recién habían alcanzado la independencia y cuyos líderes dieron ese paso histórico: Errol Barrow (Barbados), Forbes Burnham (Guyana), Michael Manley (Jamaica) y Eric Williams (Trinidad y Tobago).

Durante las conversaciones bilaterales de este lunes, el Presidente Díaz-Canel señaló que en la preparación de la visita un objetivo trazado era encontrar cómo avanzar en los nexos mutuos, más allá de la Salud Pública y el deporte, donde hay una cooperación sólida, además del alto diálogo político que existe entre ambos gobiernos.

Nos preguntábamos, señaló, «¿cómo podíamos encontrar nuevas maneras, más avances? Y creo que este encuentro que hemos tenido hoy aquí ha superado mis expectativas», expresó.

Y en este intercambio —agregó— «ha primado ante todo la disposición y el compromiso de que sí podemos hacer cosas y de que sí podemos encontrar nuevos campos y nuevos ámbitos de cooperación, de desarrollo, de complementariedad.

La primera ministra Mia Amor Mottley enfatizó por su lado la necesidad, urgencia y conveniencia de reforzar los vínculos económicos, sociales, culturales y de todo tipo con Cuba.

«Yo no sé dónde —expresó— nos encontraríamos hoy en día sin la brigada médica cubana que durante los dos últimos años ha trabajado en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 en nuestro país (…) y no sabría dónde estaríamos dentro de un año si no continuamos manteniendo la colaboración de las enfermeras cubanas, porque nuestro sistema de salud necesita este apoyo adicional».

PROPÓSITOS Y ACUERDOS

El encuentro bilateral concluyó con comunicados oficiales de Díaz-Canel y Mia Mottley en los que resumieron los acuerdos y direcciones de trabajo perspectivas. También fue firmado un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en biotecnología entre ExportBarbados y Biocubafarma, el que fue rubricado por Mark Hill, director ejecutivo del organismo barbadense, y el Dr. Eduardo Martínez Díaz, presidente de la institución cubana.

También se convino potenciar el uso del producto biotecnológico Heberprot-p, único de su tipo en el mundo, para la atención de la enfermedad del pie diabético en la población barbadense y disminuir la amputación de miembros inferiores en un país, donde, se señaló, la diabetes se ha convertido en una epidemia.

Se pactó, además, aprovechar todas las potencialidades que pueda ofrecer la biotecnología cubana, con sus nuevos productos y vacunas, así como impulsar el desarrollo de estas ciencias y tecnologías en Barbados.

En el inicio del encuentro bilateral, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, había expresado el compromiso de Cuba con el CARICOM y Barbados, para desarrollar estrechas relaciones económicas y alcanzar un nuevo nivel de cooperación.

La Habana y Bridgetown decidieron así avanzar en sectores como el turismo, la salud, el deporte, la agricultura, el medio ambiente, la educación y el transporte, entre otras áreas.

En el sector del deporte, se convino en incrementar la capacitación de entrenadores barbadenses en Cuba, en disciplinas donde la Mayor de las Antillas tiene un gran desarrollo —que son muchas—, así como de entrenadores cubanos en Barbados. También se propuso apoyar a Cuba en áreas como el criquet y el tenis de mesa.

Otro consenso fue la necesidad de avanzar, de conjunto con los países de la región, en el establecimiento de servicios aéreos y marítimos estables, a fin de favorecer los intercambios comerciales y fomentar una mayor interacción turística, en especial el turismo de multidestino. La parte barbadense propuso que Cuba promoviera a Barbados como segundo destino, y viceversa.

La primera ministra Mia Amor Mottley explicó que su país ha avanzado al respecto con varios países del área y está en disposición de designar a un transportista local que incluya movimientos hacia Cuba, y designó a su ministro de Turismo y Transporte aéreo para investigar las posibilidades que hay en este sentido e implementarlo tan rápido como sea posible.

Las partes también coincidieron en desarrollar intercambios en Educación, como la enseñanza de idiomas, Cuba con el castellano y Barbados con el inglés, tanto preparando a maestros de idiomas de uno y otro país, como otorgando becas.

En la agricultura, entre otros propósitos, se propuso que la Mayor de las Antillas apoye con su potencial científico, la recuperación de los rendimientos de las plantaciones cañeras de Barbados.

A partir del desarrollo agroecológico cubano, se pidió trabajar para favorecer el uso aquí de bioplaguicidas logrados por la ciencia cubana, así como productos de la biotecnología y farmacéutica de uso veterinario.

Se coincidió en la necesidad de encontrar sistemas de pagos que faciliten el comercio bilateral y caribeño. Nosotros, señaló la Primera Ministra Mía Mottley, vamos a trabajar con rapidez para encontrar un mecanismo que favorezca un mayor comercio regional sin que tenga que dependerse para ello de los Estados Unidos de América y los obstáculos que impone el bloqueo de ese país contra Cuba, algo que es vergonzoso.

En el intercambio entre la delegación cubana y los miembros del ejecutivo barbandense también se analizó la colaboración en el enfrentamiento al cambio climático, como la protección costera y el restablecimiento de arrecifes, entre otros desafíos que pesan sobre las islas del Caribe y en lo cual Cuba —se dijo— ha ido acumulando un gran conocimiento, concretado en el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida.

También se ponderó el éxito de la Mayor de las Antillas en la prevención y enfrentamiento ante eventos climáticos extremos, como los ciclones, lo que le ha permitido, señaló la Primera Ministra, desarrollar una estrategia que llega a nivel territorial y que es único en el mundo. Mottley solicitó enviar una misión de especialistas barbadenses para que puedan conocer y aprender de la experiencia cubana en este ámbito.

Entre otros muchos temas, también informó de la aprobación de un financiamiento anual de un millón de dólares barbadenses, durante un período de cinco años, para fomentar los intercambios artísticos y culturales entre ambos países, de forma tal que contribuya a la formación y desarrollo de las potenciales de los jóvenes en artes como la danza, la música y la plástica, entre otras.