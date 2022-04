Alberto Fernández: Las Malvinas nos unen, las Malvinas son argentinas

«Creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón», le remarcó a la BBC el presidente Alberto Fernández, quien encabezará este mediodía un acto en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Si bien el lema oficial del 40° aniversario es «Malvinas nos une», el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner no se cruzarán durante la jornada y participarán de homenajes distintos. CFK encabezará, por su parte, un acto en el Congreso de la Nación a las 16 horas que contará también con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

«Es absolutamente incomprensible pensar que esas islas, que son una continuidad de nuestros Andes, que en algún momento se sumergen y vuelven a emerger y forman estas islas, no sean parte de la Argentina. Además las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833. Y desde entonces las venimos reclamando. Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que las islas no son inglesas», declaró el Presidente en una entrevista que le concedió a la BBC y que fue publicada unas horas antes de que comenzaran los primeros homenajes por el 2 de abril.

En lo que fue la primera entrevista que un mandatario argentino le dio a un medio británico para conversar sobre el conflicto bélico. Allí, Fernández reivindicó la soberanía argentina sobre Malvinas –«son nuestras tierras»– y rechazó la posibilidad de negociar una soberanía compartida: «Es como si usted usurpara una casa mía y después yo tuviera que discutir con usted a ver cómo compartimos los derechos sobre la casa. Si usted la usurpó, no tiene ningún derecho. Y eso es lo que pasa en Malvinas».

«Fue una guerra declarada por una dictadura que mandó a una generación de jóvenes valientes, héroes, a combatir en situaciones de mucha desigualdad con el contrincante. Por eso nuestro recuerdo y nuestro respeto eterno. Los que comandaron la guerra fueron genocidas, pero los que murieron en Malvinas fueron héroes», destacó Fernández, que aseguró que la decisión de los militares de intentar recuperar las Malvinas en 1982 no había traído «ningún efecto positivo» para la Argentina.

«El compromiso de Memoria, Verdad y Justicia debe ser también con las responsabilidades de la guerra de Malvinas», añadió, en esta misma línea, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, en diálogo con Página/12. «Malvinas es un factor movilizador, hay un sentimiento popular que moviliza en el sentido de la unidad. Creo que ayuda que se haya logrado indentificar que nuestros veteranos y veteranas y que nuestros caídos no fueron quienes decidieron hacer la guerra ni tomaron decisiones políticas de militares. Y esto permite distinguir claramente las responsabilidades de la dictadura cívico militar que fue la que tomó la decisión. Eso posibilita que se viva la causa Malvinas como una causa de la democracia», agregó Carmona.

«Estamos en un momento muy especial porque ha habido un retorno con mucha fuerza de la causa Malvinas como política de Estado, algo que convoca al conjunto de la sociedad y también a los sectores representativos de la política. Es un momento en el que Malvinas ha recuperado también la prioridad en la política exterior, ya que busca reforzar este sentido de Malvinas como una causa nacional contra el colonialismo que aún persiste en nuestro territorio», detalló el secretario nacional, que cuestionó también el «congelamiento unilateral» que Reino Unido había hecho de las negociaciones. A lo largo del viernes, varios funcionarios nacionales y provinciales se pronunciaron en esta misma línea. «Así como no se entiende una guerra en el Siglo XXI, tampoco se entiende el colonialismo, y Gran Bretaña sigue siendo una potencia colonial e imperialista que mantiene una apropiación de los territorios que no le corresponden», declaró el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, unas horas antes de que comenzara la tradicional Vigilia Por Malvinas que se realiza todos los años en Río Grande (donde participaría tanto Carmona, como el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti).

Actos

Bajo la frase «Malvinas nos une», el gobierno nacional realizará una serie de actividades en todo el país para conmemorar el 40° aniversario de la guerra. En el marco de las tensiones que atraviesan al FdT, sin embargo, el Presidente y la vicepresidenta participarán de homenajes distintos. Alberto Fernández, por un lado, encabezará a las 12.30 un acto oficial en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el predio del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (exESMA), donde se entregará una condecoración a 15 excombatientes y se izará la bandera argentina en simultáneo con las ciudades de Ushuaia, Resistencia, Rosario, Malvinas Argentinas, San Carlos de Bariloche y Salta. CFK y Sergio Massa, por otro lado, encabezarán un acto en el salón Azul del Senado, en el que entregarán diplomas de distinción a los excombatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso de la Nación.

En Tecnópolis, mientras tanto, la cartera de Cultura desarrollará entre las 14 y las 20 una jornada especial con actividades artísticas y culturales gratuitas. Luego, ya para cerrar la jornada, el auditorio nacional del Centro Cultural Kirchner (CCK) será escenario del concierto «Malvinas nos une», que contará con la presencia de numerosos artistas como León Gieco, Benito Cerati, Dolores Solá, entre otres. Cabe destacar que, paralelamente, cada rincón del país también realizará numerosos homenajes y actividades en ocasión del 2 de abril.

(Con información de Página 12)