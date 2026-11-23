Instituto de Meteorología alerta sobre lluvias fuertes e intensas en la región occidental de Cuba
Sobre el sudeste del golfo de México y cerca del occidente cubano, durante las próximas horas, las condiciones meteorológicas serán propicias para un incremento de la inestabilidad atmosférica. El aire cálido, húmedo e inestable, en combinación con otros factores en niveles bajos, medios y altos, dará lugar a la posible formación de una zona de bajas presiones al final de la noche de mañana martes, la cual se moverá al nordeste hacia la península de La Florida y las Bahamas.
Esta situación incrementará la probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente del país desde la tarde y noche de mañana martes 24 y durante el miércoles 25, que luego se extenderán a las regiones central y oriental. Las lluvias serán fuertes e intensas en algunas localidades del occidente. En áreas de chubascos y tormentas eléctricas se incrementará la fuerza de los vientos y la altura de las olas, y no se descarta de manera aislada la ocurrencia de tiempo severo.
Posteriormente, un frente frío avanzará por el golfo de México, interactuando con esta situación meteorológica, y llegará a la región occidental entre la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26, lo que mantendrá alta la probabilidad de lluvias.
Un próximo aviso especial se emitirá en caso de ser necesario.
(Centro de Pronósticos, Instituto de Meteorología)
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