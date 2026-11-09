Inicia en Villa Clara 63 Jornada Nscional de Seguridad Vial 

Con la familia y los niños como centro de la seguridad en espacios públicos, calles y avenidas inició este lunes la Jornada Nacional de Seguridad vial en Villa Clara.

Con la presencia de las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, el territorio, sede de la actividades nacionales de esta jornada en el país, reconoció la labor de personalidades, organismos e instituciones con amplia colaboración en el mantenimiento de la disciplina vial.

En el acto, el Teniente Coronel Heriberto López Pérez de Prado, jefes de la Unidad de Tránsito del Ministerio del Interior en la provincia, destacó el papel de los oficiales de ese órgano en el territorio en la salvaguarda de lo más importante: la vida de choferes y peatones.

Momento especial fue la premiación a los niños y niñas participantes en eventos nacionales que promueven el respeto y la cortesía de choferes y peatones en la vía pública.