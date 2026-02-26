Informan sobre distribución de medicamentos y funcionamiento de las farmacias en Villa Clara

✍🏻 Abel Falcón/ CMHW

📸 Emma Rodríguez/ CMHW

La distribución de medicamentos y el funcionamiento de las farmacias en Villa Clara en el contexto actual centró el segmento especial de este jueves en cadena provincial de Radio.

Comparecieron el Máster Luis Alberto Gómez, director de la Empresa Comercializadora de Medicamentos (EMCOMED), el Doctor Víctor Cañizares Pérez, jefe del departamento de medicamentos y tecnologías médicas de la dirección provincial de Salud Pública de Villa Clara, y Marilé Jiménez Torres, directora general de la Empresa de Farmacias y Ópticas en el territorio.

«En Villa Clara están en falta ahora mismo 368 medicamentos de los 636 que se reconocen en el cuadro básico del sistema nacional de salud, afectadas en mayor o menor medida todas las familias farmacológicas».

Así declaró Luis Alberto Gómez, director de la Empresa Comercializadora de Medicamentos en la provincia.

«Nuestra prioridad es garantizar con prontitud la presencia de los fármacos imprescindibles para la atención al grave en la red de hospitales y policlínicos, así como un grupo de productos claves para personas con enfermedades hematológicas, y otras que son sometidas a procesos de hemodiálisis», afirmó Gómez.

A propósito, anunció que ya están en el país las materias primas para iniciar cuanto antes la producción de más de 14 citostáticos, en nombre de los pacientes oncológicos; confirmó que ya se distribuyen en la red de farmacias los cuatro tipos de insulinas para diabéticos dependientes, y adelantó que en Cuba debe reiniciarse de un momento a otro la elaboración de lisinopril.

El Doctor Víctor Cañizares Pérez, jefe del departamento de medicamentos y tecnologías médicas de la dirección provincial de Salud Pública, destacó que los antibióticos en ámpulas y tabletas, ante su baja disponibilidad en el país, se concentran en los hospitales.

Marilé Jiménez Torres, directora general de la Empresa de Farmacias y Ópticas en Villa Clara, dijo que en estos momentos no existen unidades cerradas, se mantienen las que prestan servicio las 24 horas, y el resto funciona, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, con horario extendido los días que arriban los medicamentos.

Ratificó que está indicado publicar la lista de los fármacos que entran, así como sus cantidades, y reconoció que muchas de sus instalaciones solo cuentan con un solo dependiente, debido a la falta de trabajadores, como consecuencia de los bajos salarios.

Las autoridades informaron que debe resolverse cuanto antes la presencia del hipoclorito en Placetas, Sagua la Grande y Corralillo; además comentaron que continúa la crisis en las ópticas, sin perspectivas a corto plazo.

Trascendió que resaltan las limitaciones con insumos y material gastable, y de alcohol para las distintas producciones de medicina verde.

Durante su intervención en la cadena provincial de Radio, el director de la Empresa Comercializadora de Medicamentos en Villa Clara ofreció detalles sobre cómo en el actual escenario de contingencia energética extrema, se buscan alternativas para, en el menor tiempo posible, trasladar materias primas y productos terminados desde puertos, aeropuertos, e industrias, para su posterior entrega a los almacenes de todas las provincias del país.

«En nuestro caso, con dos carros eléctricos y el poco combustible disponible, repartimos los medicamentos hacia todos los destinos, con prioridad a los hospitales, donde se cumplen sin alteraciones los ciclos de abastecimiento para la atención al paciente grave», afirmó.

La cadena provincial de Radio transmite en vivo las comparecencias, y la Reina Radial del Centro brinda resúmenes en sus plataformas digitales.