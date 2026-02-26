Fernández de Cossío asegura que Cuba tiene la responsabilidad de proteger sus costas ante amenaza terrorista

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, denunció este jueves el intento de infiltración con fines terroristas protagonizado por diez individuos que ingresaron al país en una embarcación con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos, ayer miércoles.

En declaraciones a la prensa, el alto funcionario aseguró que, desde el primer momento en que se detectó el origen estadounidense del medio naval, las autoridades cubanas establecieron comunicación con sus contrapartes en Washington.

“Hemos mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas”, afirmó, subrayando la disposición de La Habana a intercambiar información para esclarecer los hechos mediante los mecanismos bilaterales vigentes.

El viceministro detalló que se encuentra en curso un proceso investigativo riguroso y que, como parte de este, se solicitará formalmente a las autoridades de EE.UU. información sobre los implicados y el medio utilizado.

No obstante, valoró que, hasta el momento, “las autoridades del gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.

Fernández de Cossio precisó la identidad de los diez involucrados: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Avila, Pavel Alling Peña, Manuel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Cruz Correa, estos últimos cuatro, fallecidos.

“En una información inicial se mencionó por error en identificación a Roberto Azcorra Consuegra quien no forma parte del grupo, si bien es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones violentas contra Cuba”, dijo el vicetitular.

Entre las pruebas ocupadas en el operativo, el diplomático mencionó un arsenal que incluye fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas y cócteles Molotov. Asimismo, se incautaron múltiples equipos tácticos como visores nocturnos, chalecos antibalas, bayonetas, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, raciones de combate y medios de comunicación.

Un hallazgo particularmente revelador fue “un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista”, lo que refuerza la hipótesis de una operación planificada desde el exterior.

“Este no es un acto aislado”, insistió al tiempo que explicó que la información es aún preliminar y que se brindarán más detalles en los próximos días, conforme avance la pesquisa.

El viceministro contextualizó este suceso dentro del histórico diferendo entre ambos países, recordando que Cuba “ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años”, organizados, financiados y ejecutados en su mayoría desde territorio estadounidense.

En los últimos años, dijo, las autoridades cubanas han denunciado el incremento de estos planes violentos y el “sentimiento de impunidad que prevalece en los organizadores y ejecutores ante la inacción” de las autoridades de ese país.

En ese sentido, reveló que dos de los agresores interceptados —Amijail Sánchez González y Jordán Enrique Cruz Gómez— se encontraban incluidos en la lista nacional de personas sometidas a investigaciones penales por terrorismo, compartida con EE.UU. en 2023 y 2025. “Gozaban de impunidad dentro del territorio de ese país”, sentenció, mientras reiteró que el gobierno cubano aún espera respuestas a las solicitudes formales realizadas sobre ellos y el resto de los individuos listados.

Finalmente, Fernández de Cossio reafirmó el compromiso absoluto de Cuba contra todas las manifestaciones del terrorismo. Destacó que la mayor de las Antillas es parte de los 19 convenios internacionales relativos a la materia y ha implementado medidas legales e institucionales para su enfrentamiento.

“Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales, es congruente con el derecho internacional que asiste a todos los países, incluido el propio Estados Unidos”, subrayó, defendiendo la acción como un pilar indispensable para la protección de la soberanía, la vida y el bienestar de los cubanos.