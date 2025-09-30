Evocan histórica presencia de Fidel en Santa Clara

✍🏻Oscar Salabarría/ CMHW

«¡Fidel, habla, te necesito!». Ese clamor de miles, aquel histórico 30 de septiembre de 1996, volvió a sentirse este martes cuando en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, cientos de villaclareños evocaron la fecha.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, presidieron la sentida conmemoración, para enaltecer aquel encuentro del gigante con la ciudad del Che. Este pueblo, capaz de movilizarse en pocas horas sin importar la fuerte lluvia, puso a prueba otra vez su fidelidad con la Revolución y su eterno Comandante.

La tribuna se convirtió, además, en una sola voz para ratificar el apoyo de las cubanas y cubanos a la soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela, a su pueblo y a su legítimo presidente Nicolas Maduro.

Aquí se cantó el Himno Nacional de la patria de Bolívar, y se escuchó fuerte y claro al Comandante Chávez junto a su heroico pueblo. Fue un encuentro con la unidad de los naciones libres de América Latina.