Un desayuno fortificante

Efemérides ∘ 8 Marzo, 1910En la II Conferencia Internacional de Mujeres celebrada en Copenhague, Dinamarca, se decidió celebrar el Día Internacional de la Mujer, que debía servir para manifestarse por el derecho de las mujeres al voto, pero pronto se convirtió, además, en día de lucha por la igualdad de derechos, la paz y el socialismo. En Cuba, la primera celebración se llevó a efecto en 1931 en un salón del Centro Obrero de Cuba, radicado en el número 8 de la calle Revillagigedo, en la capital. Aún en plena dictadura de Gerardo Machado no se pudo impedir que la mujer cubana entrara a tomar su puesto en el mundo y muchas combatientes, como Rosario (Charito) Guillaume, empezaron a dejar sus huellas en el camino de la emancipación política y social. ∘ 8 Marzo, 1942José Raúl Capablanca ha sido el más universal de los deportistas cubanos y el más conocido entre los grandes del ajedrez. A los cuatro años ya estaba frente a un tablero. A los doce se convirtió en Campeón de Cuba. A los veinte "acaba" con Frank Marshall, el mejor ajedrecista de Estados Unidos. A los treinta y dos es Campeón del Mundo, desde 1921 hasta 1927, cuando pierde con Aleckine, y éste no le dio la oportunidad de discutir nuevamente el cetro. Fue el impulsor de la actual escuela científica y no pocos Grandes Maestros, incluso monarcas mundiales, se han declarado alumnos y seguidores de Capablanca.