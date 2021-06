Beba mucha agua y sobre todo que sea confiable

Llegaron las lluvias de primavera, pero el intenso calor también, y como mi mamá suele decir: llueve a diario, sin embargo, no refresca y no deja de ser cierto. La sensación de sed continúa y ahí está nuestro mayor consejo si de hidratarnos se trata.

Una amiga se quejaba hace unos días que despierta en las noches con mucha sed, que tiene que levantarse a beber agua, cuestión que no recuerda que le sucediera antes y no es asunto de salud, sino de calor.

Hace ya un tiempo que reflexioné sobre la necesidad de beber mucha agua y especialmente en los meses de verano. De dos a tres litros diarios recomiendan los especialistas. Fría o a temperatura ambiente, es decisión de cada quien.

Retomo el tema porque ya el calor se adelantó a los meses de verano, aunque para mi criterio siempre me resulta junio el mes en que percibo más calor; quizás sea que luego de meses más frescos debo acostumbrarme otra vez al intenso calor del trópico.

También recuerdo que en tiempos de pandemia ya debe haber aprendido a que cada quien debe salir a la calle, al trabajo o al estudio con su recipiente de agua, si no lo ha hecho aún, es hora que lo incorpore a su bolso. El verano también lo exige y debe formar parte de los parámetros de higiene establecidos para evitar el contagio y la propagación de la pandemia.

Aun cuando no salgo de casa solo a lo imprescindible, no me separo de mi pomo de agua aunque no es precisamente mi experiencia la que me motiva a abordar el tema.

Beber agua de dos a tres litros como mínimo al día es imprescindible para nuestra salud y sobre todo el agua limpia y potable. Garantizando recipiente limpio y libre de contaminación. El debate en torno a su temperatura también es muy amplio, y a mi criterio lo que importa es mantener la hidratación que necesita nuestro cuerpo para mantenerse saludable.

No obstante, muchos expertos recomiendan que no se debe beberse agua helada, y sus razones la basan en que se produce en nuestro cuerpo una contracción de los vasos sanguíneos, y que el cuerpo en lugar de trabajar para extraer los nutrientes de la alimentación que nos proporcionan energía, utiliza ésta para regular la temperatura corporal.

Algunos criterios aseguran que, si se toma después de la comida, tiene como efecto aumentar la mucosidad, y que a su vez puede repercutir en una disminución de la función inmunológica. También reconocen que es molesta si se tiene sensibilidad dental y además tiene un efecto excitante. Por su parte reconocen que el agua a temperatura ambiente quita más la sensación de sed y con esto último mi experiencia me hace coincidir.

El agua fría hace pesada la digestión aseguran otros, porque solidifica las grasas que ingerimos por tanto engordamos más, mientras que existen quienes afirman que es muy buena para adelgazar.

Como ven no hay uniformidad de opiniones al respecto y como ya dije anteriormente existe un viejo refrán que asegura que … “los científicos aún no se ponen de acuerdo”. Y yo recuerdo a mi abuela que no permitía llegar de la calle o del juego de niños y beber agua de inmediato, y mucho menos si estaba fría. Siempre nos obligaban a esperar el espacio de tiempo que ellos entendían, para permitirlo.

Los orientales en cambio, razonan que es muy perjudicial y mantienen la tradición de acompañar las comidas con té caliente. Su medicina ancestral considera además que la combinación de alimentos calientes con líquidos fríos provoca un desequilibrio no conveniente para el organismo.

En medio de tan variada controversia mi consejo es que usted tome sus propias decisiones sobre el consumo de agua, ya sea helada, fresca o a temperatura ambiente, pero eso sí:¡beba mucha pero mucha agua!

Recuerde que hasta hoy, aunque ya se vacunan muchas personas en el mundo, y en nuestro país en particular, solo ¡el distanciamiento físico y las medidas higiénico-sanitarias establecidas por los especialistas, es la única vacuna eficaz para evitar el contagio del nuevo coronavirus y consumir su propia agua está dentro de esa higiene que tienen que mantener.