El mundo del cine despide a Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

Durante más de medio siglo, Robert Redford fue sinónimo de elegancia y magnetismo en la gran pantalla. Aunque en sus inicios algunos lo consideraban “un rubio californiano más”, su carisma lo convirtió en uno de los actores más rentables y queridos del mundo.

Entre sus papeles memorables destacan sus interpretaciones en ‘Memorias de África’, la crítica política de ‘El Candidato’ y ‘Todos los hombres del presidente’, así como personajes más arriesgados, como el excampeón de rodeo en ‘El Jinete Eléctrico’ o el millonario en ‘Una propuesta indecente’.

Más allá de su faceta actoral, Redford dejó una huella decisiva en la industria al fundar, en la década de 1970, el Instituto y Festival de Sundance, plataforma clave para el cine independiente antes de que este ganara reconocimiento global.

Aunque nunca ganó el Óscar como intérprete, su debut como director con ‘Gente ordinaria’, en 1980, le valió la estatuilla a mejor película y mejor dirección. Además, en 2001 recibió un Óscar honorífico por su trayectoria.

Su nombre, sin embargo, seguirá ligado a los clásicos que protagonizó junto a Paul Newman en ‘Dos hombres y un destino’ (1969) y ‘El golpe’ (1973), dos cintas que marcaron una época.

De carácter reservado, Redford buscó refugio en Utah, donde adquirió un terreno en los años 70 y encontró el espacio para combinar vida familiar, arte y defensa del medio ambiente, una causa que apoyó discretamente a lo largo de su vida.

Nacido en Santa Mónica en 1937, soñó primero con ser pintor, pero la actuación terminó llevándolo a Broadway y después a Hollywood, donde debutó en cine, en 1962. Su consagración llegó con ‘Descalzos por el parque’ (1967) y se consolidó en los años 70 con largometrajes como ‘Tal como éramos’ y ‘El gran Gatsby’.

En los últimos años, Redford volvió a trabajar con Jane Fonda en Our Souls at Night o ‘Nosotros en la noche’ (2017), producida por Netflix, y adelantó que sería uno de sus últimos trabajos como actor para dedicarse a la dirección y al arte, su primera pasión.

“Ha sido difícil cargar con la fama y con la imagen de galán que la gente quiso imponerme. No es fácil ser Robert Redford”, confesó en una entrevista.

Con su muerte, el cine despide no solo a un actor y director emblemático, sino también a un visionario que abrió camino a generaciones de cineastas independientes.

(Tomado de France 24)