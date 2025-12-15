Dupla cubana Gómez y Veranes conquista plata en la final del Tour Norceca 2025

La dupla cubana integrada por Damián Gómez y Eblis Veranes concluyó su participación en el NORCECA Beach Volleyball Tour Finals 2025 con la medalla de plata, tras caer en la final masculina ante los canadienses Samuel Schachter y Jonathan Pickett.

Según reflejó la página de Luis Izquierdo, periodista de Radio Rebelde, Gómez y Veranes dominaron el primer set 13-8, mostrando solidez y buen ritmo de juego; sin embargo, una secuencia de errores en la recta final permitió la reacción canadiense, que terminó llevándose el parcial 21-18.

El segundo set fue todavía más parejo, pero nuevamente las imprecisiones en puntos claves marcaron la diferencia. Cuba luchó hasta el final, aunque los norteamericanos sellaron el triunfo con un ajustado 22-20, para imponerse en sets corridos (2-0).

La medalla de bronce del certamen quedó en manos del dueto salvadoreño Christopher y Yoel Guardado, quienes completaron el podio masculino de esta Final del Tour NORCECA 2025.

Más allá del resultado, la actuación de la joven pareja cubana deja un balance muy positivo. Con esta plata, Gómez y Veranes cierran el 2025 con un acumulado de dos medallas de plata y dos de bronce en paradas del circuito Norceca, destacando especialmente este podio logrado en la Final del Tour, el evento de mayor jerarquía del calendario regional.

Vale resaltar que los cubanos no participaron en todas las paradas del circuito, y aun así firmaron una temporada sólida, que incluyó además su presencia en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, celebrado recientemente en Australia, sumando experiencia de primer nivel.