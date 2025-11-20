Díaz y Alayo concluyen su mejor actuación en un Mundial, eliminados en octavos de final

Los cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo no pudieron mantener su invicto esta madrugada al caer frente a los estadounidenses Chaim Schalk y James Shaw, quienes los vencieron 2-0 (21-19 y 22-20) en los octavos de final del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa de Adelaida 2025.

En su quinto desafío los norteños fueron superiores en bloqueo (2-1) y servicio (5-2), y ambos binomios concluyeron empatados en ataque (26-26) y puntos por errores del oponente (10-10).

Schalk resultó el máximo anotador con 20 tantos (19A-1S), y Shaw agregó 13 unidades (7A-2B-4S). Alayo acumuló 18 puntos (16-1-1) y Díaz 11 (10-0-1).

Los de la Isla lideraron el grupo F con triunfos de 2-0 sobre los representantes de Benín y Nueva Zelanda, y 2-1 ante Portugal. En la ronda de 32 superaron a otra dupla de Estados Unidos (Benesh-Partain) en cerrado cotejo extendido a tres parciales.

Sus rivales de hoy terminaron segundos en la llave I, con éxitos de 2-0 sobre Penninga-Immers (Países Bajos) y 2-1 sobre sus compatriotas Evans-Budinger, luego de caer 1-2 en el estreno a mano de los australianos Pott y Pearse.

En su cuarto partido, entre los 32 finalistas, rindieron 2-1 a los argentinos Tomás y Nicolás Capogrosso.

Schalk y Shaw, este año, entre otros resultados, fueron medallistas de bronce en la fase de Quintana Roos del Pro Tour Mundial, al imponerse 2-0 a los neerlandeses Van de Velde y Brouwer.

En ese mismo escenario, los cubanos conquistaron su medalla de oro de la temporada en torneo Élite 16 al doblegar a los Capogrosso en dos parciales.

Noslen (23 años) y Jorge Luis (24) quedaron con deseos de cumplir su sueño de escalar el podio, pero no se puede desestimar su destacado desempeño en 2025 y en el propio certamen del orbe, al que llegaron dueños del privilegiado escalón 10 en el ranking universal, y de hecho mejoraron sus dos actuaciones precedentes (2022 y 2023) , en las que terminaron en el lugar 17.