Desarrollan jornada de trabajo voluntario en el hospital clínico-quirúrgico «Arnaldo Milián Castro»

Como parte del programa de higienización que se desarrolla en Villa Clara para el enfrentamiento a las arbovirosis, este domingo se realizó una jornada de trabajo voluntario en el hospital clínico-quirúrgico «Arnaldo Milian Castro».

Con la participación de la miembro del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria en Villa Clara, Susely Morfa, y Milaxy Yanet Sanchez Armas, gobernadora, trabajadores del Partido, el Gobierno, la UJC, la CTC, el sector de la Salud y la Asociación Cubana de Combatientes de la Revolución, efectuaron una limpieza general de la planta baja del Coloso asistencial de la región central.

Áreas como el cuerpo de guardia, los pasillos, el departamento de Imagenología, la sala de observación, entre otras áreas, fueron objeto de una limpieza profunda a la que se sumaron trabajadores de la referida institución asistencial.

La jornada de trabajo voluntario de este domingo se suma al programa de limpieza e higienización que se han desarrollado durante las últimas semanas en los principales centros hospitalarios de la provincia, principalmente en el propio Arnaldo Milián Castro.