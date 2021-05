¿Quiénes son los jugadores de otras provincias que intentan hacer el grado con el Villa Clara?

Dos jardineros, un infielder y cuatro lanzadores constituyen el grupo de siete peloteros de las provincias de Granma, La Habana y Matanzas que entrenan junto a los atletas villaclareños. Sus pretensiones son incluirse dentro de la preselección de 40 jugadores para intentar hacer el grado con el Villa Clara de béisbol de cara a la serie 61 de nuestro campeonato doméstico.

Excepto el jardinero matancero Dariel Polledo Aballí, todos los demás son novatos. Incluso, el lanzador de la capital Aldair Cano aún no se ha incorporado al grupo de convocados. De Polledo decir que tiene 24 años y ha participado en cinco Series Nacionales, aunque no ha tenido la oportunidad de jugar todo lo que él quisiera. En la campaña anterior solo participó en cinco desafíos.

“Matanzas es un equipo muy competitivo donde hay figuras establecidas en mi posición. Allá no tengo muchas ocasiones para salir al terreno. Por eso decido venir para Villa Clara a ver si me gano un puesto, establecerme como jugador regular y ayudar al equipo. Yo he tenido buenos resultados en el sub-23. Creo que lo que necesito es jugar un poco más a la pelota para desarrollarme”, declaró Dariel Polledo Aballí a Telecubanacán.

Respecto a estas incorporaciones, el director del equipo Pedro Jova, afirmó que estos atletas tienen calidad y no se le ha cerrado las puertas a nadie. “Todo el que quería venir aquí nosotros lo recibimos para que se uniera a los 56. Pero bueno, sabemos que nuestra provincia necesita desarrollar a sus jugadores. No vamos a decir que los que recién llegaron de otras provincias estén descartados, pero vamos a trabajar en base a que la novena del equipo esté integrada en su mayoría por peloteros de Villa Clara”, enfatizó Jova.