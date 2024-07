La Habana lidera tabla general por provincias en dura porfía con Villa Clara y Santiago de Cuba

Efemérides ∘ 9 Julio, 1816 Cuando este día se proclamó la independencia de las provincias unidas del Río de La Plata en el Congreso de Tucumán, quedaban fuera varias de las provincias que un año antes habían formado la Liga Federal, bajo la égida de José Artigas, y reafirmaba la tesis de José de San Martín -eterno luchador por la autonomía de América-, de que la lucha debía llevarse hasta Perú, principal reducto español, lo que ocurriría unos pocos años después, que liberaría de conquistadores las tierras del sur latinoamericano y se alejaría del mando en el apogeo de su gloria, quedando no obstante registrado en este período de la historia de Argentina como el máximo héroe. ∘ 9 Julio, 1873Ha caído el Mayor Ignacio Agramonte después de estar al frente del Departamento Centro 2 años, 3 meses y 29 días. El General Julio Sanguily, que lo desempeñaba interinamente, le hace entrega del mando de las fuerzas a Máximo Gómez, que sobre la alta responsabilidad consignará después: “No podré en verdad formar un verdadero juicio del estado de las tropas en el Camagüey, pues apenas he visto una pequeña parte. Sin embargo, de ello puedo deducir, porque se demuestra el carácter organizador del General Ignacio Agramonte, que a pesar de que aquel General no tenía ni siquiera nociones de milicias, dirigió las tropas. Que bajo su dirección se presentan hoy, más y mejor organizadas de todo el ejército que combate”. ∘ 9 Julio, 1896En otro 9 de julio de 1896 en San Rafael, Cauto, se encuentran los generales Máximo Gómez y Calixto García; desempolvando los recuerdos reciben la noticia de la caída en Loma de Gato, del General José Maceo. Sobre el infausto acontecimiento consignará el Generalísimo en su diario: “Esta noticia nos ha entristecido a todos. Ha sido para todos los que nos encontramos aquí un día verdaderamente triste. ¡Qué desgracia para los hombres, que tengamos que morir, para saberse, y eso para los vivos, la cantidad de afecto que se nos profesa!”. ∘ 9 Julio, 1898El general español José Toral, al frente de la Plaza de Santiago de Cuba, propone la evacuación a condición de que se le permita retirarse con su ejército y armamentos. William Shafter, jefe de las tropas norteamericanas está de acuerdo, pero el general cubano Calixto García se opone resuelto. Consultado el presidente Mc Kinley desautoriza a Shafter a aceptar las condiciones pedidas por Toral. Una vez más se evidenciaba lo errático que para el curso de las acciones significó la presencia de William Shafter en la contienda. ∘ 9 Julio, 1976 Después de una satisfactoria experiencia piloto en Matanzas, el país se apresta a celebrar las primeras elecciones de su historia sin campaña electoral, sin componendas, fraudes, bayonetas ni fusiles a las puertas de los colegios. El Consejo de Ministros aprueba la convocatoria a elecciones para delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La población se convertiría en sujeto de la actividad del Estado, la relación gobierno pueblo se haría orgánica y sistemática.