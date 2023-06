Gesto de Fair Play destaca en los Juegos Centroamericanos

La antillana protagonizó uno de los momentos más relevantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El episodio tuvo lugar cuando los organizadores de la competencia y las autoridades de Centro Caribe Sports solicitaron a la mexicana de Tiro deportivo, Alejandra Cervantes, la medalla de bronce que había recibido tras quedar en tercer lugar en la prueba de pistola 10 m individual femenil el domingo pasado.

Argumentaron que un país no puede hacer el 1-2-3 en una prueba, según el reglamento establecido.

Según lo documentado por Marca MX, Cervantes se negó a entregar la medalla, pero después accedió a la petición. En una ceremonia improvisada, las autoridades tomaron el metal de manos de la mexicana y se lo entregaron a la cubana Laina Pérez, cuatro lugar de la competencia. Sin embargo, sorprendentemente, la antillana rechazó la medalla y se la devolvió a Cervantes.

Pérez expresó que es injusto que alguien que se lo gane (medalla de bronce) por ser del mismo país que las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa. Realmente no tiene ninguna justificación (el reglamento), creo que es absurdo. La medalla no es mía, la medalla es de ella.

Un hecho que sin dudas no pasó desapercibido en esta justa deportiva de San Salvador y pone en lo más alto los valores y principios del deporte cubano y sus atletas.