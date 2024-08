Cuba cierra con medalla en París: Milaimys Marín se alza con el bronce en la lucha libre

Milaimys salió decidida desde el primer momento. Con un par de pases atrás y su agilidad característica, no dejó que la subcampeona mundial la alcanzara durante todo el encuentro. Aunque la asiática intentó un último tacle desesperado en los segundos finales, la cubana supo defenderse y mantener la ventaja que le dio la medalla.

“Cuando sonó la campana no podía creer lo que había logrado”, comentó una emocionada Milaimys tras el combate. “Me senté en el colchón y abracé a mi entrenador como si le debiera la vida”.

Se lucha con la misma entrega por una medalla de bronce que por la de oro, porque se sabe que si se pierde, no se obtiene ninguna medalla, comenta la capitalina, todavía con la respiración algo agitada.

“Estoy segura de que los cubanos estarán muy contentos con esta medalla”, dice, y sus ojos se llenan de lágrimas.

“Sé que he logrado algo muy importante, pero aún no logro asimilarlo por completo, todavía me cuesta creerlo”.

Y es que Milaimys Marín llega a este logro olímpico con una trayectoria en ascenso. Fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, campeona mundial sub-23 en 2019 y acaba de conquistar el oro en los recientes Juegos Panamericanos de 2023 en la categoría de 76 kg.

