Delcy Rodríguez asegura que con los ingresos provenientes del petróleo se reestructurará el sistema sanitario

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que los ingresos provenientes de la venta de petróleo serán destinados a la recuperación y reestructuración del sistema de salud del país.

En una breve alocución transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que trabaja en un plan especial para el área de salud -afectada por años de crisis- y que el primer compromiso es que cada dólar que ingrese a Venezuela de la industria petrolera y gasífera vaya destinado a atender los requerimientos del sistema sanitario.

Además, dijo que con este plan ya hay 75 centros de salud que serán equipados con ‘los ingresos provenientes del petróleo’.

Esta postura desafía la retórica de la administración Trump, que amenazó con controlar la venta de crudo por tiempo ‘indefinido’ y depositar los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington.

