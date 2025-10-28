✍🏻📸Presidencia de Cuba

Declaraciones del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ante el inminente paso del huracán Melissa:

Querido pueblo cubano, compatriotas:

Como todos sabemos, en los últimos días, después que se hicieron los análisis de pronóstico de las afectaciones que podía provocar este huracán, los órganos de los Consejos de Defensa, desde la estructura del país hasta las Zonas de Defensa, han estado trabajando intensamente para cumplir todas las medidas y acciones que están previstas en cada una de las fases para el tratamiento a eventos meteorológicos de este tipo.

Yo creo que se ha trabajado con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, de manera oportuna y coherente.

Esto ha permitido que en estos momentos tengamos una alta cifra de personas evacuadas a los lugares seguros, que se hayan tomado medidas de protección de los principales recursos de la economía y también de los bienes de las personas que viven sobre todo en zonas vulnerables a inundaciones.

El huracán Melissa debe estar afectando el territorio nacional en horas de la tarde a la noche de hoy. Pasará, según los pronósticos, con toda su fuerza por el país en la noche y la madrugada; en la noche de hoy y en la madrugada de mañana, y estará saliendo en horas de la tarde de mañana a miércoles del territorio nacional.

Es un huracán categoría 5. Está considerado hasta ahora, por las características que tiene, como uno de los huracanes más fuertes, más severos, o tal vez el más fuerte que haya pasado por el territorio nacional.

Se han tomado todas las medidas y hay una experiencia importante en nuestro país desde la organización de la Defensa Civil y de todo nuestro sistema de defensa territorial para enfrentarlo, y después trabajar en la recuperación de las afectaciones que provocan estos eventos climáticos.

Ahora lo más importante es que todos actuemos de manera responsable, que la población cumpla estrictamente las medidas y las orientaciones que se dan por los órganos de defensa a nivel de zona, de municipio, de provincia y de país.

Las medidas hay que tomarlas con tiempo. Por eso se hizo un adelanto en la declaración de las fases para que hubiera tiempo para trabajar. Y ese empeño, ese esfuerzo no se puede malograr con la irresponsabilidad.

Por lo tanto, es preciso que nadie se aventure a bañarse en los ríos crecidos, que nadie regrese de los lugares de evacuación hacia sus casas, cuando todavía no se hayan dado las indicaciones de regreso o de ir a la fase de recuperación en cada uno de los territorios.

Que se cree todo un ambiente de solidaridad, de cooperación, de respeto con las medidas que se han implementado para que no tengamos que lamentar, en primer lugar, la pérdida de vidas humanas.

Y por supuesto, la convocatoria, que es lo que ya estamos organizando, para la participación de todos en función de recuperarnos en el menor tiempo posible de las afectaciones.

Como parte de las medidas que se han tomado, ya se encuentran en la región oriental del país concentradas brigadas múltiples para trabajar en la recuperación de los daños que provoquen el huracán.

Ya hay brigadas de la electricidad, de recursos hidráulicos, de comunicación, de la construcción, que trabajarán junto a la fuerza de cada territorio de manera conjunta en la recuperación de los daños.

También los organismos del Sistema de Naciones Unidas, de manera anticipada, han puesto a disposición del país, y ya se encuentran desconcentrados, un grupo de recursos también para la ayuda y la atención a las personas damnificadas. Esas son acciones que tenemos de adelanto para enfrentar la recuperación.

Queremos una vez más insistir en la magnitud de este evento, en la necesaria comprensión de la población del riesgo que significa este huracán por las magnitudes que trae. Velocidades de viento por encima de los 260 kilómetros por hora, que son velocidades de viento que pueden destruir cualquier tipo de instalación que no tenga las condiciones adecuadas.

Por lo tanto, pedimos una vez más, aprovechando las horas que nos quedan para el paso, que toda nuestra población esté ubicada en zonas seguras para enfrentar este huracán.

Creo que es un deber y una responsabilidad de cada ciudadano cubano que está en las zonas que van a ser afectadas por este huracán, meditar y cumplir con este llamamiento y esta comunicación.

Habrá mucho que trabajar. Sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón por sus propias características, pero tendremos la capacidad para recuperarnos en la producción de alimentos, en la recuperación de las viviendas, y además en la recuperación de la economía y en la vitalidad de los principales procesos productivos y sociales del país.

Una vez más, contamos con la unidad de nuestro pueblo, con la experiencia en estos años de Revolución para enfrentar situaciones como estas, y con el heroísmo y la resistencia del pueblo cubano. Juntos vamos a vencer. #FuerzaCuba.