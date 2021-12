Presentan lista de filmes internacionales nominados a los 94 Premios Óscar

Entre las 15 cintas más votadas aparece Noche de fuego, de Tatiana Huezo, película muy reconocida en el Festival de Cannes, marcará la presencia de México en la nómina que incluye producciones de 92 países.

Destaca, además, la cinta Plaza Catedral, de Abner Benaim, director panameño más conocido a nivel internacional que, por tercera ocasión, representa a su país en la esperada carrera por los Óscar, tras mostrar sus credenciales en los festivales cinematográficos de Guadalajara y la nación centroamericana, respectivamente.

Por España sobresale El buen patrón, del cineasta Fernando León de Aranoa, protagonizado por Javier Bardem, rostro altamente apreciado en el circuito hollywoodense y ganador de la estatuilla dorada por Sin lugar para los débiles (2007).

Asimismo, el músico Alberto Iglesias, compositor de la banda sonora de Madres paralelas, del oscarizado cineasta Pedro Almodóvar, fue seleccionado como semifinalista en el apartado a mejor banda sonora original, donde competirá con la House of Gucci, King Richard y Encanto (Estados Unidos), así como Spencer y No Time to Die (Reino Unido).

Completan el listado los largometrajes europeos The Hand Of God, dirigido por el italiano Paolo Sorrentino; The Worst Person in the World (Noruega), Flee (Dinamarca), Great Freedom (Austria) y Compartment No. 6 (Finlandia), que figuraron en los principales eventos cinematográficos a escala global.

De acuerdo con la Academia, los miembros de todas las ramas fueron invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben haber cumplido con un requisito mínimo de visualización.

Los nominados definitivos se conocerán más adelante con el resto de nominaciones y los ganadores serán anunciados durante la 94 edición de los Óscar, el 27 de marzo de 2022.