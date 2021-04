Miguel Barnet: «El gran poema épico del Siglo XX en Cuba ha sido la Revolución»

«De la continuidad dialéctica, porque tenemos que recibir todo lo mejor del legado del pasado y asumir el presente y el futuro con sus acechanzas y peligros: esos cambios son importantes y necesarios. Creo que este va a ser un gran Congreso, de hecho, un Congreso donde se van a tocar, como siempre, los temas de la cultura, y de las políticas culturales, específicamente».

En un año simbólico por aniversarios como el de los 60 años de Palabras a los Intelectuales, el autor de Cimarrón reafirma la importancia de que un país que se construye resalte la participación y el criterio de sus intelectuales y artistas.

«Es importante que en este Congreso se pueda debatir la política cultural de nuestro país, que está inspirada en Palabras a los Intelectuales, y también en el pensamiento de Martí. Pienso que en el fondo de todo, la simiente de todo es la poesía: José María Heredia, nuestro más grande poeta de comienzos del siglo XIX, fue un independentista y luchó por la independencia de Cuba; José Martí forjó la Guerra Necesaria y Carlos Manuel de Céspedes anteriormente había sido también un poeta», añadió.

«Martí es, por supuesto, el poeta más grande del siglo XIX cubano, eso lo reconoció así incluso Rubén Darío, quien lo llamó ‘Padre’ y ‘Maestro’ y pienso que la poesía es la simiente de todo, el sueño, el deseo de hacer algo nuevo, algo importante que transforme y que mejore la condición humana. Eso trató de hacer también en la Seudo – república Rubén Martínez Villena, que amasó sus versos en una Revolución Civil que no cuajó, pero que fue también antecedente de la nuestra y desde luego, Fidel Castro».

«Yo no sé si Fidel Castro escribió alguna vez algún poema – reflexiona Barnet-, posiblemente no tuvo tiempo, pero fraguó el poema más grande del Siglo XX cubano y latinoamericano que es la Revolución Cubana. Por eso, la poesía está en la base, en la génesis de todo y es algo que tenemos que siempre cuidar y salvar y de eso es de lo que vamos a hablar. Y la continuidad tiene que ser una continuidad, como ya he dicho, dialéctica, hacia el futuro, hacia un futuro mejor, con un crecimiento necesario de todos nuestros valores que han sido inspiración y baluarte para el mundo».

«[…] Para mí, no solo es un honor estar en el Congreso, es un privilegio porque me permite representar a los artistas y escritores, a mí y otros delegados, que nos permite hablar, ser voceros de las cuestiones que más inciden en la vida cultural del país».

Entre las cuestiones que no faltarán en la magna cita, a juicio del Presidente de Honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), está la identidad cubana, a tono con las seis décadas de creada la organización de la vanguardia intelectual y artística del país:

La política cultural de nuestro país se ha trazado a partir del pensamiento y la obra de grandes intelectuales de Cuba y del mundo entero. Ha sido una política abierta, inclusiva, democrática y creo que si de algo ha servido la UNEAC en todos estos años, ha sido como una especie de resonador del pensamiento de todos los grandes escritores y artistas cubanos.

Por eso la aspiración mayor de la UNEAC es representar a la vanguardia de la cultura cubana. Siempre digo que la UNEAC es muy necesaria porque viene siendo una especie de eslabón y de vocero de las cuestiones que más preocupan a artistas y escritores, y esa correa de transmisión que es la UNEAC hacia todas las instancias, hacia el gobierno cubano, hacia el Partido, hacia la sociedad es lo que hace que la UNEAC haya tenido un papel tan protagónico en estos 60 años. Y enfatizó el Presidente de la Fundación Fernando Ortiz:

