La Ruta del esclavo llega a Encrucijada

Como integrantes del Proyecto “La ruta del esclavo”, junto al camino que conduce al batey, los visitantes recibieron la bienvenida de las autoridades gubernamentales del poblado del Purio y los trabajadores de la Casa de cultura local “Felix García Aday”.



Posteriormente recorrieron el trayecto simbólico transitado por Esteban Montejo Mesa, el esclavo cimarrón protagonista del volumen, para llegar desde los montes de Sagua la Grande, hasta los predios donde se encontraba enclavado el antiguo ingenio, y para no perder la tradición se les ofreció a los caminantes guarapo de caña, una especialidad del lugar.



Momentos después se desarrolló la actividad cultural que comprendió el homenaje en décimas compuestas por un miembro del Taller literario “Alicia Amoroso” de la localidad, al trovador y compositor villaclareño Roly Berrío, quien ofreció un recital de sus canciones, muy bien acogidas por el público asistente.“Increíble, realmente maravilloso, no me lo esperaba, también es un público de jóvenes, no pensé tampoco me fueran a recibir así pero tenía muchos deseos, le entré con muchas ganas a las canciones, también muy motivado por todo lo que encierra la Ruta del esclavo; escuchar a Yandrei, escucharlo a usted también ayuda mucho al espíritu y da mucha fuerza”, destacó el conocido trovador.



A continuación los presentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una conferencia a 4 manos sobre el alcance y significado del libro “Biografia de un cimarrón”, donde disertó el escritor e investigador histórico Yandrei Lay Fabregat, quien referido a la impresión que le causó el contacto con los pobladores de uno de los asentamientos dónde trabajó y vivió el cimarrón Esteban Montejo, señaló: “Es un lugar muy hermoso al que uno debe venir más a menudo, no solo para compartir la literatura y la música sino para llenarse también de la alegría de las personas que viven en este lugar y aún no nos hemos marchado pero ya nos quedan muchas ganas de volver aquí de nuevo para disfrutar de este ambiente tan peculiar”.



Los aficionados del Purio también contribuyeron con la celebración legendaria y el festejo. Declamación de poemas con temas africanos, la interpretación de canciones y el baile de ritmos tradicionales cubanos fueron algunas de los momentos de la actividad; como colofón le fue ofrecido a Karen Escobar Román, Jefa del Departamento de promoción del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Villa Clara y gestora del Proyecto “La ruta del esclavo”, una obra de arte elaborada por un instructor de plástica de la casa de Cultura, miembro de la Brigada artística “José Martí”.



A modo de resumen de la jornada Escobar Román enfatizó que esta ha sido una de las mejores Rutas del esclavo que se ha efectuado en Villa Clara en los últimos tiempos: “Todo ha sido muy bonito y de veras que la gente de acá realizó muy buen trabajo y los artistas que forman parte del proyecto están contentos, muy complacidos, quieren volver…”.