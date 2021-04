El Bloqueo es anti cultural

El testimonio sobre el decepcionante suceso lo aporta la prestigiosa maestra y directora coral Yolanda Martínez Ordoñez, directora del Coro Provincial de Villa Clara quien recibió una grata invitación en el 2015 desde los Estados Unidos pero que terminó en inexplicable decepción. ¨

«Fue a principios de ese año que recibí una muy cariñosa invitación de la Primera Iglesia Presbiteriana Spartanburg, radicada en los Estados Unidos, para que el Coro Provincial en pleno y el Trío Sedacero realizaran una gira por varios estados de ese país la que incluiría conciertos e intercambios con otros coros norteamericanos»

Me cuenta Yolanda que las presentaciones incluían la capital Washington, la ciudad de Miami, Carolina y otros lugares como universidades vinculadas a esa iglesia e institutos preuniversitarios lo que se preveía que podría durar no menos de mes y medio. «Los directivos de esa iglesia nos pidieron que lleváramos un repertorio a base de música cubana incluyendo la campesina, por eso la inclusión del Trío Sedacero que se dedica a esa bella modalidad musical porque ellos querían que los jóvenes norteamericanos apreciaran esa zona de nuestra cultura musical. Por supuesto que todos los gastos correrían por ellos, que llegaron incluso a pagar el costo de los pasaportes y trámites de visas y hasta habían realizado acciones de promoción para cuando nosotros llegáramos las presentaciones tuvieran buena acogida de público»

En este momento de la conversación Yolanda se queda un poco pensativa, como hurgando en la memoria hasta que de pronto me dice:

» Pues todo se perdió y tantos esfuerzos, gastos e ilusiones fueron en vano porque sin mediar explicación nos negaron las visas a todos como si fuéramos a hacer daño a ese país cuando nuestra intensión y la de los organizadores era tender puentes de amistad mediante el arte. No puedo olvidar la pena tremenda de los amigos de la Primera Iglesia Presbiteriana Spartanburg que sin reparar en los gastos en que incurrieron lo que hicieron fue pedirnos disculpas por lo ocurrido ya que ellos sabían que la negativa provenía del gobierno del país donde ellos vivían pero que nada podían hacer».

Yolanda me cuenta que fue una gran oportunidad que perdieron los músicos villaclareños porque ella estaba segura que la gira hubiera sido por mucho más de mes y medio y además ya estaba todo coordinado con unos colegas mexicanos para pasar de los Estados Unidos a México para dar otros conciertos en ese hermano país.

«Durante estos seis años me he seguido comunicando con los amigos de la Iglesia Presbiteriana Spartanburg y ellos me dicen que tienen la esperanza de que algún día la gira se dé y entonces el arte musical nos ayudará a darnos la mano y abrazarnos»