Convocan a Premio Ciudad del Che

👉Premio de poesía

Para esta edición las bases serán las siguientes:

1. Se premiará un poema o conjunto de poemas que no exceda las 120 líneas de verso.

2. La temática del poema o conjunto de poemas estará relacionada con la vida y la obra del Che Guevara, desde una visión abierta, que abarque además temas, preocupaciones y ámbitos sociales en los que él estuvo implicado y, sobre todo, aquellos de vigencia actual. Se considera, además, como posible tema la ciudad de Santa Clara a partir de las luchas revolucionarias y su liberación hasta nuestros días.

3. No podrán participar los ganadores de las cinco convocatorias anteriores ni los miembros del ejecutivo de la Uneac en Villa Clara.

4. Se otorgará un premio consistente en diploma acreditativo y $ 5 000.00 MN que serán entregados al ganador de manera íntegra durante el acto de premiación mediante cheque nominativo. No se entregarán menciones.

5. El premio no podrá ser compartido, aunque sí podrá quedar desierto si el jurado considera que ninguna de las obras concursantes presenta la calidad que al reconocimiento corresponde.

6. El jurado estará compuesto por tres reconocidos escritores cubanos y un miembro del ejecutivo de la Uneac, que actuará como moderador, con voz, pero sin voto.

7. Se podrán presentar las obras, además, a través del correo electrónico, a la dirección: ciudaddelcheuneacvc@gmail.com En este caso, se deberá especificar en el asunto del mensaje «Para Concurso Ciudad del Che», con los textos como archivo adjunto en formato Word 2003 o compatible.

Las obras concursantes se presentarán acompañadas de los datos de identificación y localización del autor, no se aceptarán las obras que lleguen con seudónimo.

9. Las obras que opten por este premio serán puestas a consideración de un jurado de admisión compuesto por escritores miembros de la filial de escritores en Villa Clara.

10. El plazo de admisión vence el 8 de septiembre de 2023.

11. La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer dentro de los siete días previos a la ceremonia oficial de premiación, que tendrá lugar el 8 de octubre de 2023.

12. La asistencia del autor al acto de premiación es requisito indispensable para la acreditación del premio.

13. El Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara correrá con los viáticos de hospedaje y transporte para la asistencia del ganador a la premiación.

14. Una vez emitido el fallo, la Uneac se compromete a borrar los archivos de las obras no premiadas.

15. En caso de circunstancias no comprendidas en esta convocatoria, la decisión se tomará por acuerdo del ejecutivo de la filial de escritores de la Uneac y la comisión organizadora del concurso, en coordinación con la presidencia del Comité Provincial.

16. La participación en el concurso significa que se acepta todo el paquete de requisitos establecido en estas bases. Por tanto, el incumplimiento de cualquiera de sus puntos puede invalidar el premio.

👉Beca Ciudad del Che 2023

La filial de escritores de la Uneac en Villa Clara convoca a todos los escritores cubanos a optar por las becas Ciudad del Che, que reconocerán los mejores proyectos de trabajo presentados en 2023. Para esta edición, las bases serán las siguientes:

1. Se reconocerá dos proyectos de libro en fase de terminación, sin distinción de género o modalidad literaria, cuyos temas quedan a elección de los autores. No se otorgarán menciones, ni premios compartidos, ni cualquier otro reconocimiento fuera de los antes descritos.

2. Para aspirar a las becas se entregarán no menos de 20 ni más de 35 cuartillas que den fe del estado en que se encuentra la obra, conjuntamente con un proyecto detallado del libro y un currículo completo del autor o los autores.

3. Los proyectos concursantes deben ser de temas inéditos y se presentarán por correo electrónico a la dirección ciudaddelcheuneacvc@gmail.com y en el asunto debe decir “Para beca”, formato carta o A-4, en letra Times New Roman, de 12 puntos, a espacio y medio.

4. Los autores de los proyectos seleccionados recibirán diploma acreditativo y una contribución económica de 12 000.00 pesos (MN), que les permita concluir el trabajo proyectado y serán entregados al ganador de manera íntegra durante el acto de premiación mediante cheque nominativo.

5. No podrán participar los ganadores de las cuatro convocatorias anteriores ni los miembros del ejecutivo de la Uneac en Villa Clara.

6. Un mismo autor podrá enviar cuantos proyectos estime convenientes, aunque solo uno de ellos podrá recibir el reconocimiento. Este requisito se considera válido para aquellos proyectos que pertenecen a dos o más autores.

8. El plazo de admisión vence el 8 de septiembre de 2023.

9. La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer dentro de los siete días previos a la ceremonia oficial de premiación, la que tendrá lugar el 8 de octubre de 2023.

10. El Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara correrá con los viáticos de hospedaje y transporte para la asistencia del ganador a la premiación.

11. Los originales de los proyectos de trabajo seleccionados quedarán archivados en el Comité Provincial de la Uneac de Villa Clara, el cual se compromete a no publicarlos, ni total ni parcialmente, sin autorización de sus autores. Una vez emitido el fallo, la Uneac se compromete a borrar los archivos de los trabajos no premiados.

12. La asistencia del autor al acto de premiación es requisito indispensable para la acreditación del premio.

13. En caso de circunstancias no comprendidas en esta convocatoria, la decisión se tomará por acuerdo del ejecutivo de la filial de escritores y la comisión organizadora del evento, en coordinación con la presidencia provincial.

14. Al enviar el proyecto de trabajo se considera que se acepta todo el paquete de requisitos establecido en estas bases. Los proyectos que los incumplan serán descalificados.