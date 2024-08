Ana Belén, la niña prodigio del piano

Cuando el estricto jurado de la prestigiosísima Berklee College of Music de Boston, en Massachussets, Estados Unidos, escucharon en video las impactantes interpretaciones al piano de aquella cubanita adolescente de apenas 17 años de edad, no lo pensaron dos veces. Sin dudarlo rompieron las reglas impuestas en la convocatoria para admitir nuevos talentos para el curso de verano de este 2024.

El audiovisual de la joven santaclareña Ana Belén Rojas Bernal radicada en Pinar del Río fue enviado por una amiga de la familia, con la seguridad de que el enorme talento de la muchacha no pasaría desapercibido. Con probar no se perdía nada, diría ella, y aunque el video llegó pasado de tiempo los académicos cayeron rendidos ante tanta genialidad.

Ana Belén ya se encuentra desde inicios de julio en el colegio soñado por miles de aspirantes de todo el mundo, pero antes quiso regalar un concierto a familiares y amigos en la sala del Museo de Artes Decorativas de Santa Clara. El impacto en el público, sobre todo quienes no la conocían, fue inmenso. Parecía increíble que a tan corta edad interpretara con fluidez y exquisita técnica obras de George Gershwin, Chucho Valdés, Gonzalito Rubalcaba, Aldo López Gavilán, entre otros grandes.

Nació en Santa Clara donde radicó hasta los siete años, mas luego se trasladó junto a sus padres músicos a Pinar del río. Estudió en el nivel elemental de la Escuela Profesional de Arte de la provincia y el resto de su formación ha sido de manera autodidacta.

Desde pequeña estuvo vinculada a las artes. Formó parte del proyecto artístico infantil A la sombra de un ala, y en un coro bajo la guía de la trovadora Yaily Orozco. Además, recibió clases de un profesor particular, así como cursos de baile y danza.

Ana Belén tiene la capacidad de aprender y reproducir covers de temas de jazz en tiempo récord, lo cual realiza desde hace un año. Su ejecuciones las ha publicado en redes sociales y agracias a ello ha sido vista y elogiada por estrellas de la música como: Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Ernán López-Nussa, Alejandro Falcón, Enrique Pla, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Horacio El Negro, Elmer Ferrer, miembros del emblemático grupo Toto, y otras figuras.

De carácter introvertido y pocas palabras, pero de alma noble y gran humildad, accedió a conversar sobre su corta pero intensa vida.

—¿Cómo llegaste al piano?

—Desde muy pequeña siempre me ha llamado la atención ese instrumento. Hice las pruebas en segundo grado en la escuela de arte de Pinar del Río y entré a la especialidad en tercer grado.

—¿Qué tipo de música te gusta más?

—Toda la música que escuchaba en la televisión me gustaba. La clásica, luego me adentré en el mundo del jazz, aunque lo más que estudié fue clásico.

—¿Por qué el jazz?

—Mis padres siempre me han puesto música muy variada de ese género, como jazz tradicional estadounidense, latino, cubano —que es parte de lo que toco ahora. Simplemente dije, porqué no interpretar estos temas de jazz, y comencé a aprendérmelos de oído, o sea, sin partituras.

«Hubo algunos para los que sí me apoyé en la partitura, como C Jam Blues, de Oscar Peterson, o Rhapsody in blue, de Gershwin. Pero, lo hice primero sin leer hasta ir aumentando el nivel de dificultad hasta lo que toco ahora, obras sumamente difíciles de compositores como Chucho Valdés».

—¿Qué te conllevó a hacer un concierto en Santa Clara antes de partir a la academia?

—Quise regresar a mi ciudad natal a hacerle un concierto a mi familia y amigos de aquí para puedan disfrutar mi música antes de partir para la beca.

Antes de partir a Berklee Ana Belén ofreció un concierto a familiares y amigos en el Museo de Artes Decorativas de Santa Clara, su tierra natal. (Foto: Yunia Fleites)

—Cuéntame cómo surgió la idea de la universidad Berklee.

—El plan original era presentarme a la Escuela Nacional de Arte (ENA) en estos últimos años, pero no pude por varias causas. Una amiga de mis padres en Estados Unidos enseñó mis videos a la universidad Berklee —que siempre ha sido la escuela de mis sueños— y los profesores y directivos de allí se quedaron impresionados. Aunque el plazo de admisión estaba cerrado valoraron darme la beca.

—¿Qué expectativa tienes en tu futura vida profesional?

—Me gustaría tocar en varios conjuntos y diferentes estilos también: música jazz, un poco de rock, además de hacer giras por el mundo.

—¿Qué mensaje quisieras enviar a la gente de Santa Clara?

—Quiero agradecer a todos los que me han apoyado en mi carrera de alguna u otra forma, al igual a quienes estuvieron en mi concierto y ayudaron a organizarlo. Muchas gracias a todos.