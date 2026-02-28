Cuba vence a Nicaragua y domina serie preparatoria para el Clásico Mundial

Cuba se despidió con victoria de 6-0 en el último partido del tope bilateral que sostuvo ante Nicaragua, antesala del VI Clásico Mundial de Beisbol. Con el triunfo, en el Estadio Nacional Soberanía de esta capital, dominó la serie de cuatro encuentros, al vencer en dos, empatar en uno y caer en otro.

Nuevamente el pitcheo fue certero, con 15 ponches propinados, aunque la ofensiva vivió este viernes su mejor jornada en tierras nicaragüenses, con 12 imparables.

Había grandes expectativas por ver en la lomita al zurdo Liván Moinelo, quien fue el abridor de los antillanos. El pinareño, jugador más valioso en la Liga Profesional Japonesa, realizó 50 envíos en dos innings, sin permitir carreras, aceptó tres jits, regaló un boleto y de los seis outs que sacó, cinco fueron por la vía de los strikes.

En total, el alto mando cubano empleó a siete lanzadores, quienes dejaron en nueve imparables a los bateadores rivales, obligados a enfrentarse a pitcheos de más de 90 millas en todo el choque, particularmente en el último tercio, cuando vieron frente a ellos a Frank Abel Álvarez, Armando Dueñas y Raidel Martínez. Ese trío rebasó en la pistola las 94 millas por horas.

Desde la caja de bateo, Cristián Rodríguez pegó tres indiscutibles en cuatro turnos, y dos lograron Leonel Moas, Roel Santos y Alfredo Despaigne.

El director del equipo, Germán Mesa, expresó que lo de él ha sido una expresión de actitud. Dijo que estaba disgustado, que quería jugar más. “Él tiene calidad, pero con eso no basta, hay que ponerla sobre el terreno; y lo hizo, se fue ganando su puesto”, afirmó.

Mesa aseguró que “trabajamos por metas, y esta la cumplimos. Estamos seguro de que seguiremos venciendo cada paso, en busca de un resultado, cionvencido de que podemos alcanzarlo”.

Preguntado por JIT sobre lo que más le complació y lo que debe perfilar el equipo, respondió que “el juego colectivo fue lo que más satisfecho me deja, y lo que más preocupa y debemos resolver, son los corredores que quedaron en posición anotadora”.

Tras el choque, Roel Santos comentó que “estamos felices por la victoria, hoy un poco más contento porque la ofensiva se sintió mucho más, después de estar un poco apagada en los partidos anteriores. Tenemos que seguir trabajando para llegar en forma óptima al primer juego del Clásico Mundial”, acotó.

Ariel Martínez se encargó de poner cifras definitivas en la pizarra al disparar su segundo cuadrangular de la confrontación, esta vez con un hombre en circulación.

“Fue muy bueno el tope para buscar el tiempo de juego, para tomar varios pitcheos de calidad, como los que encontramos aquí. Los envíos de los lanzadores de Nicaragua, con rompientes y bolas rápidas, nos dieron la posibilidad de prepararnos”, manifestó el matancero.

“En lo personal, me voy con una calificación de regular, porque pudimos hacerlo mejor, aun cuando al final salieron algunos batazos muy buenos. Hay que mejorar la paciencia en home, debo tener mejor zona, no solo yo sino todo el equipo. Tuvimos juegos cerrados, lo que nos exigió mantener la concentración, y en los cuales contamos con excelente pitcheo y buen comportamiento en la defensa. Hay cosas que debemos mejorar, y estamos seguros de que seguiremos creciendo”, enfatizó.

Como se ha informado el lanzador Armando Dueñas y el jugador de cuadro de Cristián Rodríguez fueron las últimas incorporaciones cubana al equipo del Clásico Mundial.

Ahora la selección de la Mayor de las Antillas debe jugar dos encuentros en Phoenix, ante Reales de Kansas City y Rojos de Cincinnati, equipos de la MLB estadounidense, como parte de su camino hacia ese evento.

(Con información de JIT)