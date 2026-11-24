Cuba inauguró este martes la 42 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026), con el propósito de promover oportunidades de negocios, fortalecer los vínculos comerciales y atraer inversión extranjera, en medio de las dificultades económicas del país.

Al intervenir en la apertura, el vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, calificó de especial esta edición, marcada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y las restricciones derivadas del cerco energético.

El funcionario denunció que las órdenes ejecutivas estadounidenses del 29 de enero y el 1 de mayo de 2026 amenazan con imponer aranceles a los países que suministren combustibles a Cuba y contemplan sanciones contra empresas, bancos y entidades extranjeras que mantengan relaciones económicas con la isla.

Pérez-Oliva señaló que esas medidas afectan de forma directa a la población y limitan las operaciones de la economía nacional, el comercio exterior y las transacciones bancarias.

El titular afirmó que la celebración de FIHAV constituye una muestra del compromiso de Cuba con el desarrollo económico, pese a las presiones externas, y de la voluntad de mantener un modelo basado en la justicia y la equidad social.

Como parte de las transformaciones en curso, mencionó la implementación de 176 medidas económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, dirigidas a reactivar la economía con la participación de los distintos actores y fortalecer los mecanismos de protección social.

En materia de inversión extranjera, explicó que el país amplía las oportunidades de negocios, simplifica procedimientos burocráticos y reduce los tiempos de los trámites administrativos para mejorar el entorno empresarial.

Entre las nuevas posibilidades mencionó proyectos en los sectores inmobiliario, bancario y financiero, comercial y turístico, así como modalidades que permiten una mayor flexibilidad en las asociaciones económicas.

También resaltó la posibilidad de establecer alianzas entre empresas extranjeras y actores privados y cooperativos cubanos, además de promover una participación más activa de los ciudadanos residentes en el exterior en el desarrollo económico nacional.

Pérez-Oliva subrayó la importancia de captar capitales para proyectos vinculados con la tecnología y las energías renovables, sectores considerados estratégicos para transformar la matriz energética y fomentar la movilidad sostenible.

Asimismo, anunció que se realizan análisis para presentar una nueva Ley de Inversión Extranjera ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre próximo, con el objetivo de establecer un marco normativo más ágil, transparente y con garantías jurídicas para los inversionistas.

En el ámbito del comercio exterior, destacó la apertura del acceso a esta actividad para todos los actores económicos en igualdad de condiciones y la implementación de una nomenclatura negativa, cambios orientados a dinamizar la economía e incrementar las exportaciones.

La feria, que se extenderá hasta el 26 de noviembre, desarrolla esta edición bajo el eslogan “Cuba abierta al mundo” y en formato híbrido, con actividades virtuales y presenciales para facilitar la participación de empresarios de distintos países.

Durante la primera jornada se presentarán los espacios dedicados a lo Hecho en Cuba, con muestras de la producción nacional y las potencialidades de los territorios, así como el área temática sobre inteligencia artificial y las exposiciones de empresas y pabellones nacionales.

La agenda temática mantiene la inteligencia artificial, la transición energética, Cuba única y Hecho en Cuba, con énfasis en el fortalecimiento de la oferta exportable de bienes y servicios con calidad y valor agregado.

“Las puertas de Cuba están abiertas al mundo”, expresó Pérez-Oliva al declarar inaugurada la 42 edición de la Feria Internacional de La Habana.

En video, FIHAV: un mundo de oportunidades , una feria que impulsa el futuro

(Tomado de Prensa Latina)