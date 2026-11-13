Conmemoran en Villa Clara 330 aniversario del Cuerpo de Bomberos de Cuba 

Con el homenaje a quienes han arriesgado su vida en complejos escenarios de rescate y salvamento, Santa Clara conmemoró este 13 de noviembre el aniversario 330 de la creación del primer cuerpo de bomberos de Cuba, fundado en esta ciudad en 1696.

En la voz del mayor Jailer Pérez Miguel, la felicitación del Ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas, a los combatientes del cuerpo de bomberos.

“Más que una felicitación, estas palabras llevan el agradecimiento a quienes, por encima de sus propias vidas y su propia seguridad personal, ponen siempre la integridad de las cubanas y cubanos, en el sagrado cumplimiento de su deber”, precisa la misiva.

En el acto, encabezado por Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara, así como jefes y oficiales del Ministerio del Interior el reconocimiento personal y colectivo a aquellos héroes, muchas veces anónimos, protagonistas de momentos importantes de nuestra historia, en la preservación de lo más sagrado: la vida de los cubanos.